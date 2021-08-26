В аэропорту Кабула прогремел взрыв, есть погибшие и раненые (ФОТО, ВИДЕО)

26 августа в аэропорту столицы Афганистана Кабула произошел взрыв. Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Подробностей о возможных жертвах все еще нет, при этом военные уверенно говорят, что без жертв взрыв такой мощности обойтись не мог. По информации СМИ, теракт произошел между КПП и гостиницей Baron, где раньше жили британские солдаты.

Правительства США, Британии и Германии со ссылкой на донесения своих спецслужб с утра четверга предупреждали, что в течение дня в районе аэропорта может произойти мощный теракт.

В Белом доме заявляют, что президент США Джо Байден проинформирован о случившемся и следит за ситуацией.

В то же время, как заявляет Al Jazeera со ссылкой на представителей движения "Талибан", в результате взрыва погибли минимум 11 человек.

В свою очередь Fox News сообщает, что при взрыве были ранены трое американских солдат.

Французский посол предупреждает о вероятности второго взрыва и советует держаться подальше от аэропорта.

Напомним, после объявления о выводе войск США и НАТО из Афганистана в мае 2021 года там начались активные военные действия. Они в итоге привели к захвату власти боевиками группировки "Талибан" 15 августа.

Президент Афганистана Ашраф Гани выехал из страны в Объединенные Арабские Эмираты, чтобы избежать кровопролития.

В конце концов, 19 августа "Талибан" объявил о создании "Исламского Эмирата Афганистан". Страна уже имела это название более 20 лет назад, когда "Талибан" контролировал власть там.