В Афганистане остается около 90 украинцев — МИД

На территории Афганистана продолжают оставаться около 90 граждан Украины. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на спикера Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко.

"23 августа Украина эвакуировала из Афганистана 98 человек: 41 украинца и 57 афганцев. Это был уже третий эвакуационный рейс нашего государства после обострения ситуации в Афганистане. На территории Афганистана продолжают оставаться около 90 граждан Украины", — сообщил он.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По словам Николенко, МИД и посольство Украины в Таджикистане вместе с другими причастными ведомствами прорабатывают возможные пути эвакуации украинских граждан из Афганистана, в частности, с привлечением логистических возможностей западных партнеров.

"Приоритет — эвакуация украинских граждан и членов их семей в безопасных условиях. Но не исключаем и эвакуацию иностранцев по гуманитарным соображениям, если для этого будут возможности", — заверил он.

Напомним, что в целом тремя эвакуационными рейсами было вывезено из Афганистана 256 человек, однако лишь около 20% из них оказались украинцами, а большинство составили граждане самого Афганистана.

В частности, среди эвакуированных в Украину афганцев оказалась кинорежиссер и глава "Афганфильма" Сахра Карими.

По данным Госпогранслужбы, 65 граждан Афганистана, эвакуированных из страны украинскими самолетами, обратились за получением статуса беженца в Украине.