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30 минут назад

В Афганистане остается около 90 украинцев — МИД

В ведомстве заверяют, что приоритетом остается эвакуация украинских граждан, но "не исключают" и вывоз иностранцев

В аэропорт Кабула, 21 августа. Фото: GettyImages В аэропорт Кабула, 21 августа. Фото: GettyImages
В аэропорт Кабула, 21 августа. Фото: GettyImages

На территории Афганистана продолжают оставаться около 90 граждан Украины. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на спикера Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко.

"23 августа Украина эвакуировала из Афганистана 98 человек: 41 украинца и 57 афганцев. Это был уже третий эвакуационный рейс нашего государства после обострения ситуации в Афганистане. На территории Афганистана продолжают оставаться около 90 граждан Украины", — сообщил он.

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По словам Николенко, МИД и посольство Украины в Таджикистане вместе с другими причастными ведомствами прорабатывают возможные пути эвакуации украинских граждан из Афганистана, в частности, с привлечением логистических возможностей западных партнеров.

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"Приоритет — эвакуация украинских граждан и членов их семей в безопасных условиях. Но не исключаем и эвакуацию иностранцев по гуманитарным соображениям, если для этого будут возможности", — заверил он.

Напомним, что в целом тремя эвакуационными рейсами было вывезено из Афганистана 256 человек, однако лишь около 20% из них оказались украинцами, а большинство составили граждане самого Афганистана.

В частности, среди эвакуированных в Украину афганцев оказалась кинорежиссер и глава "Афганфильма" Сахра Карими.

По данным Госпогранслужбы, 65 граждан Афганистана, эвакуированных из страны украинскими самолетами, обратились за получением статуса беженца в Украине.

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