Украина эвакуировала из Афганистана еще около 400 человек (ФОТО)

Украина эвакуировала из Афганистана еще около 400 человек.

Всего из Кабула прибудет три самолета, сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на информацию Офиса президента.

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В частности, советник главы ОП Михаил Подоляк рассказал агентству, что сегодня из Афганистана вылетел не один самолет, а сразу три.

"Где-то около 400 человек эвакуировано. Прямо сейчас сел второй самолет. Чуть позже, через час-полтора сядет третий", — доложил он.

Встречать рейсы прибыли глава ОП Андрей Ермак, министр обороны Андрей Таран и замминистра иностранных дел Евгений Енин.

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"На бортах много граждан Украины, есть граждане США, журналисты в том числе", — добавил Подоляк.

Как уточняет Obozrevatel, самолеты принадлежит Воздушным силам ВСУ. Причем первый борт встречали много военных и люди в санитарных защитных костюмах. В то же время журналистов поставили в такой части аэропорта, чтобы эвакуированных не было видно.

Внутрь самолета — военно-транспортный Ил-76МД — пускали только фотографов Министерства иностранных дел и Офиса президента. А также военного с собакой.

По данным "Телеграфа", к этой эвакуации привлекли даже Силы специальных операций. Издание опубликовало кадры из Кабула и Исламабада, где делали посадку украинские самолеты.

На них видно, что некоторые эвакуированные размещались возле бортов — на покрывалах в окружении своих вещей.

Как известно, с 14 августа (за день до вступления талибов в Кабул) западные страны эвакуировали 100 тысяч человек. В Великобритании хотят ранее прекратить рейсы по вывозу людей, однако время последнего вылета не уточняют. Франция планирует завершить эвакуацию 27 августа, Канада и Бельгия прекратили рейсы с 26 августа.

Украина уже вывезла более 250 украинцев, членов их семей и иностранцев.

По данным МИД, в Афганистане остаются около 90 украинцев и членов их семей, которые хотят уехать из страны. Министр Дмитрий Кулеба обещал не прекращать эвакуацию, пока не вывезет всех украинцев, которые этого хотели.

Напомним, после объявления о выводе войск США и НАТО из Афганистана в мае 2021 года там начались активные военные действия. Они, в конце концов, привели к захвату власти боевиками группировки "Талибан" 15 августа. Президент Афганистана Ашраф Гани выехал из страны в Объединенные Арабские Эмираты, чтобы избежать кровопролития.

19 августа "Талибан" объявил о создании "Исламского Эмирата Афганистан". Страна уже носила это название более 20 лет назад, когда "Талибан" контролировал власть.