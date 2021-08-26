МИД раздраженно прокомментировал информацию об эвакуации Россией украинцев из Афганистана

Украинская сторона не располагает информацией о том, что на борту четырех авиарейсов, осуществленных Россией для вывоза людей из Афганистана, пребывали граждане Украины. Об этом сказал на онлайн-брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"По состоянию на сейчас у нас отсутствует информация о том, что на борту этих самолетов были граждане Украины", — сказал Кулеба на онлайн-брифинге в четверг.

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В то же время министр заявил, что сам факт того, что российские самолеты летели не в аэропорт Кабула, а на авиабазу "Баграм", свидетельствует о тесной связи России с талибами.

"Тот факт, что эти самолеты летели не в аэропорт Кабула, который контролируется войсками коалиции, а в аэропорт "Баграм", который находится под контролем талибов, свидетельствует о двух вещах: во-первых, о тесной связи между РФ и движением "Талибан", который, кстати, официально в России запрещен", — сказал Кулеба.

Кроме того, по его словам, это свидетельствует о малой вероятности того, что на этих эвакуационных самолетах были украинские граждане, поскольку, по информации МИД, на базе "Баграм" и в ее окрестностях не было украинских граждан.

Он также призвал очень осторожно относиться к любой информации из России и приписал к такой информации, в частности, утверждения относительно 12 украинцев, застрявших на военной базе около Кабула и возвращенных в итоге в Украину.

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"Уже россияне вбрасывали фейк в украинское пространство о том, как Украина бросила 12 граждан на военной базе возле Кабула, потом новый фейк о каких-то еще двух украинских якобы военных, которые где-то сидят там под скалой и рассказывают, как их все бросили. Сейчас они вбросили историю о том, как они героически спасли граждан Украины", — заявил дипломат.

Министр подчеркнул, что любая информация, которая поступает из России, требует тщательной проверки.

"Мне очень досадно видеть, что после семи лет российской дезинформации много украинских граждан, в том числе тех, кто должен был бы, если честно, разбираться в этих вещах, ведется на эти вещи и тут же начинают писать гневные сообщения в Facebook об очередном происходящем предательстве", — добавил он.

В то же время чиновник отметил, что не видит ничего предосудительного в том, если кто-то из украинцев вылетел из Афганистана на российским самолете.

"Вы должны понимать ситуацию там на месте. Если даже какой-то теоретически — у меня пока нет об этом информации — гражданин Украины вскочил на российский борт и вылетел им с территории Афганистана, в этом нет предательства как такового, потому что если человек находился в ситуации риска для своей жизни, ему было все равно, на чей самолет прыгать", — сказал Кулеба.

Он заверил, что все без исключения граждане Украины, заявившие о желании быть эвакуированными, находятся на связи с посольством Украины в Таджикистане.

Отметим, что ранее российские СМИ сообщили, что четыре российских военных самолета эвакуировали из Афганистана более 500 человек, среди которых были граждане России, Украины и Беларуси, а также Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

Напомним, что в целом тремя украинскими эвакуационными рейсами было вывезено из Афганистана 256 человек, однако лишь около 20% из них оказались украинцами, а большинство составили граждане самого Афганистана.