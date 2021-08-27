Происшествия 1 час назад

Взрывы в Кабуле: число жертв достигло 170 человек

26 августа 2021 года стало самым смертоносным днем для американских войск в Афганистане за последние 10 лет

Взрывы в Кабуле: число жертв достигло 170 человек Взрывы в Кабуле: число жертв достигло 170 человек

В Афганистане в результате двух взрывов возле аэропорта Кабула погибли не менее 170 человек.

26 августа 2021 года стало самым смертоносным днем для войск США в этой стране, сообщает CBS.

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В частности, представитель афганского Министерства здравоохранения сообщил о гибели не менее 170 человек, причем подавляющее большинство жертв — афганцы.

Также сообщается, что из 13 погибших американских военных 10 были морскими пехотинцами.

По данным издания, это был самый смертоносный день для американских войск в Афганистане за последние 10 лет.

Кроме того, известно, что в результате нападения было ранено еще не менее 18 военнослужащих США.

К тому же сообщается, что 27 августа после терактов в аэропорту Кабула возобновили эвакуационные рейсы.

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В свою очередь президент Турции Реджеп Таип Эрдоган рассказал о предложении боевиков радикального движения "Талибан" заниматься управлением аэропорта.

Напомним, в столице Афганистана Кабуле вечером 26 августа прогремели два взрыва, устроенных террористами-смертниками: один — возле аэропорта, другой — у гостиницы Baron Hotel, в которой останавливаются иностранцы.

Вскоре филиал группировки "Исламское государство", действующей в Афганистане и Пакистане (ISIS-K), взял на себя ответственность за теракты в Кабуле.

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