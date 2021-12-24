Две трети украинцев против баллотирования Зеленского на второй срок - опрос

67,5% украинцев считают, что действующий президент Владимир Зеленский не должен баллотироваться на второй срок. Противоположного мнения придерживаются лишь 17,6% респондентов, а еще 14,8% с ответом затруднились. Об этом свидетельствуют результаты опроса Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.

Согласно им, 36,4% респондентов полагают, что Зеленский пока не выполнил ни одного своего предвыборного обещания, а 38,3% - что он выполнил лишь небольшую их часть. 15,2% считают, что президент выполнил менее половины обещанного, а 4% - более половины. Еще 6,1% не смогли дать оценку.

По мнению 28,9% действующий глава государства до конца своей каденции так и не выполнит ни одного обещания, 24,5% прогнозируют, что он выполнит какую-то небольшую их часть, 18% - выполнит менее половины, 15,4% - выполнит большинство, а 3,2% - выполнит все или почти свои обещания. Остальные 10,1% дать прогноз не смогли.

Также респондентам задавался вопрос об оценке пропрезидентской партии "Слуга народа" с указанием того, что она позиционирует себя в политике как "партия новых людей".

Относительное большинство опрошенных при этом выразило мнение, что СН хуже, чем "старые" партии, а 32,9% считают, что эта политсила просто ничем от них не отличается. Согласны с мнением о том, что это "партия новых людей", проводящая положительные изменения в обществе, лишь 14,4% украинцев, а еще 10,3% затруднились с ответом.

Опрос проводился с 24 ноября по 1 декабря по заказу телеканала "Эспрессо" среди 2005 респондентов. Их опрашивали методом личных интервью по месту проживания. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, что в начале октября Зеленский заявил, что якобы еще не решил, будет ли баллотироваться на второй срок.

При этом в ходе избирательной кампании по выборам президента 2019 году он однозначно заявлял, что намерен занимать эту должность в течение лишь одного срока.

По данным августовского опроса Центра Разумкова, тогда лишь 48% респондентов отнеслись бы негативно к повторному баллотированию Зеленского. Апрельский же опрос центра SOCIS показал, что против этого выступали 52,1% украинцев.