Зеленский утверждает, что начал выполнять предвыборные обещания

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обещанного ждут три года, но он начал раньше выполнять свои предвыборные обещания.

Также глава государства в своем видеообращении рассказал украинцам о последних решениях Совета национальной безопасности и обороны.

В частности, Зеленский пояснил украинцам "простым языком" последние решения СНБО, которые вызвали, по словам президента, "одобрение в обществе и возмущение тех, кто находит в этих решениях свои фамилии и свой бизнес".

Он отметил, что его власть "сделала то, что должно было появиться в 2014 году" — утвердила государственную стратегию деоккупации Крыма и заявила всем: "Забудьте о том, что Украина забудет о Крыме".

По словам президента, правоохранители должны разобраться, кто посодействовал оккупации Крыма, то есть, "речь идет не только о 2014", но и о принятии так называемых "Харьковских соглашений".

Президент утверждает, что всем интересно, почему санкции не были введены предыдущим руководством Украины, а потом ответил, что "возможно, они действовали по логике: мухи — отдельно, конфеты — отдельно".

Также Зеленский вспомнил о возвращении в государственную собственность нефтепровода "ПрикарпатЗападтранс" и считает, что важно узнать, при каких обстоятельствах в 2015 году "в эпоху гетманства всем известно кого" в частной собственности оказался государственный нефтепровод длиной почти 1500 км.

"Я бы это описал тремя словами — Украина дает сдачи. Всех, кто долгие годы наносил по ней удары, пользуясь ее слабостью, отсутствием законности, порядка и самого главного — справедливости, которая долгие годы для людей было даже не дефицитом, а чем-то мифическим, что из легенды о цветке папоротника. Пока мы с вами верили, что справедливость есть и безрезультатно пытались ее найти, некоторые присваивали себе ресурсы, недра, стратегические предприятия, трубопроводы и даже, как оказалось, КСУ. Одним словом, все, что плохо лежит. Восстановление справедливости в Украине было одним из моих ключевых обещаний. Говорят, обещанного ждут три года. Мы начали немного раньше", — заявил Зеленский.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны на заседании 11 марта решил поручить СБУ расследовать обстоятельства ратификации Радой 27 апреля 2010 года упомянутого соглашения, подписанного в Харькове 21 апреля 2010 года, для возможного привлечения всех 236 депутатов парламента, кто проголосовал за это решение, к уголовной ответственности за госизмену.

Отметим, что среди них есть и уже умершие к настоящему времени, в частности погибшие Ирина Бережная, Виктор Янукович-младший и Михаил Чечетов (полный список тут).