Политика 10 минут назад

Выдвижение Зеленского на второй срок не поддерживают почти половина украинцев — опрос

Преимущественно негативно результаты деятельности Зеленского на своем посту оценивают 42,2% респондентов, а противоположное мнение выразили 13,9% украинцев

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента Владимир Зеленский. Фото: Офис президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Если бы президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что на следующих президентских выборах он будет повторно баллотироваться на пост главы государства, то 48% опрошенных отнеслись бы к этому отрицательно.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Центром Разумкова с 29 июля по 4 августа.

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При этом 21,9% респондентов заявили, что отнеслись бы к повторному баллотированию Зеленского положительно, 18,5% украинцев это было бы безразлично, а 11,6% затруднились с ответом на соответствующий вопрос.

Также опрос показал, что у 33,7% респондентов президент Украины вызывает негативные эмоции, противоположную позицию выразили 19,2% украинцев. В равной степени негативные и позитивные эмоции Зеленский вызывает у 28,7% опрошенных. Никаких эмоций глава государства не вызывает у 13,9% респондентов.

"Если рассчитывать индекс эмоциональных оценок как разницу между долей респондентов, у которых президент вызывает положительные эмоции, и долей тех, у кого он вызывает негативные эмоции, то этот индекс по сравнению с мартом улучшился с -20,2 до -14,5", — сообщили социологи.

В то же время 47,5% опрошенных уверены, что личные качества Зеленского (особенности характера, волевые и моральные качества) в большей степени не соответствуют должности президента Украины.

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Однако 17,6% украинцев считают, что соответствуют, а 27,5% респондентов полагают, что качества действующего главы государства соответствуют и не соответствуют занимаемой им должности в равной степени.

"Индекс личных качеств (этот и последующие индексы рассчитывались аналогично индексу эмоциональных оценок, то есть как разница положительных и отрицательных оценок) практически не изменился: -29,0 в марте и -29,9 в июле-августе", — констатировали эксперты.

Далее респондентов попросили оценить, владеет ли Зеленский достаточным профессиональным опытом и компетентностью, чтобы занимать должность президента Украины, по пятибальной шкале, где самому низкому баллу соответствует значение "профессиональный опыт и компетентность практически отсутствуют", а самому высокому — что он "обладает значительным опытом и компетентностью".

Баллы "единицы" и "двойки" главе государства поставили 53,9% опрошенных, а в "4" и "5" баллов опыт и компетентность Зеленского оценили 19%. По сравнению с мартовским исследованием, индекс опыта и компетентности вырос на 7,5 пунктов — с -42,4 до -34,9.

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Преимущественно негативно результаты деятельности Зеленского на своем посту оценивают 42,2% респондентов, противоположное мнение выразили 13,9% украинцев, в то время как 39,8% заявили, что есть в работе главы государства как отрицательные, так и положительные результаты. Этот индекс практически не изменился — в марте он составлял -28,4, а в июле-августе -28,3.

В то же время у 39,5% есть преимущественно негативные ожидания от дальнейшей работы Зеленского на должности президента, у 18,9% они в основном положительные. 32,3% опрошенных считают, что будут как отрицательные, так и положительные результаты. Индекс ожидаемых достижений изменился мало: -21,6 и -20,6 в марте и июле-августе соответственно.

"Наконец, общий индекс оценки В. Зеленского (вычислен как среднее от вышеприведенных индексов) согласно социологическому тесту (…) изменился с -28,3 до -25,6. То есть оценка гражданами президента по сравнению с мартом несколько улучшилась, хотя, по-прежнему находится в отрицательном диапазоне", — добавили социологи.

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Известно, что исследование проведено методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, июльское исследование социологической группы "Рейтинг" показало, что Владимир Зеленский лидирует по уровню симпатий украинских избирателей. Второе место в рейтинге занял экс-президент Петр Порошенко, а за ним идет Юлия Тимошенко.

В то же время по данным опроса Киевского международного института социологии, одобрение деятельности Зеленского за месяц упало почти на 5 пунктов.

Также КМИС в конце июня 2021 года спрашивал об одобрении деятельности президента Владимира Зеленского. 52,7% заявили, что не одобряют ее, а 34,1% — что одобряют. Еще 13% с ответом затруднились, а 0,2% отказались от ответа.

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