В Раду прошли бы семь партий — опрос

В Верховную Раду в случае проведения сейчас внеочередных выборов могли бы пройти семь партий. Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса Киевского международного института социологии.

Лидирует в рейтинге по-прежнему "Слуга народа", но с показателем лишь 20,6% от определившихся со своим выбором. За "Оппозиционную платформу — За жизнь" готовы проголосовать 16,9%, за "Европейскую солидарность" — 15%, за "Батькивщину" — 14,7%, за "Силу и честь" — 7%, за Радикальную партию — 5,7%, за "Украинскую стратегию Гройсмана" — 5,1%.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В свою очередь за Партию Шария хотели бы отдать голос 3,7% определившихся, за "Свободу" — 2,2%, за "Голос" — 1,9%, за "Наших" — 1,7%, за "УДАР Виталия Кличко" — 1,6%, за партию "За будущее" — 1,5%, за "Пропозицию" — 0,6%. Кроме того, в опрос включили и партию "Украина — наш дом", поддержку которой задекларировали 0,4% респондентов. Еще 1,4% проголосовали бы за другую политсилу.

Среди всех опрошенных 15,9% с выбором не определились, 14,9% не пошли бы на выборы, 2,1% испортили бы бюллетень, а 0,7% отказались отвечать.

Также КМИС спрашивал об одобрении деятельности президента Владимира Зеленского. 52,7% заявили, что не одобряют ее, а 34,1% — что одобряют. Еще 13% с ответом затруднились, а 0,2% отказались от ответа.

Кроме того, 64% украинцев считают, что дела в Украине идут в неправильном направлении, 20% — что в правильном. Еще 16% с оценкой затруднились.

Опрос был проведен 22-29 июня методом личного интервью с использованием планшета (CAPI) 2031 респондента в 107 населенных пунктах всех подконтрольных Украине регионов.

Использовалась трехступенчатая стохастическая выборка с квотным отбором на последней ступени, ее погрешность (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей, близких к 50%, 2,9% — для показателей, близких к 25%, 2,2% — для показателей, близких к 12%, 1,5% — для показателей, близких к 5%.

Напомним, что согласно предыдущему опросу КМИС, проведенному в начале июня, но другим методом — по телефону, в Раду гарантированно попадали лишь пять партий. В то же время неделей ранее эти же социологи сообщали, что рейтинг партии Владимира Гройсмана был выше 5%, а Радикальной партии Олега Ляшко — на отметке 5%. "Слугам народа" они при этом давали лишь 17,7%.