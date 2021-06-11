Рейтинги партий "Слуга народа" и "Евросолидарность" почти сравнялись — опрос

В случае выборов в Верховную Раду Украины в первой декаде июня 2021 года, партии "Слуга народа" и "Европейская солидарность" набрали бы примерно одинаковое количество голосов.

Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного социологического института (КМИС).

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В частности, правящую партию "Слуга народа" поддержали бы 20,3% среди тех, кто собирается голосовать и определился со своим выбором, а оппозиционную "Европейскую солидарность" — 18,5% среди тех, кто определился с выбором.

В свою очередь третье-четвертое места делят "Батькивщина" (12%) и "ОПЗЖ" (11,9%).

Если верить соцопросу, то преодолела бы проходной барьер также партия "Сила и Честь" (7,2%).

Поддержка же других партий ниже проходного барьера, хотя относительно приближены к нему "Украинская стратегия Гройсмана" (4,2%), "Оппозиционный блок" (лидерами отмечались Евгений Мураев и Вадим Новинский) — 4,2%, а также Радикальная партия Ляшко (4,2%).

Ранее сообщалось, что на выборах президента, если бы они происходили в начале июня и если бы в них принимали указанные кандидаты, наибольшую поддержку получил бы Владимир Зеленский — 30,6% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором.

На втором месте — Петр Порошенко, которого поддержали бы 17,4%. Далее следуют Юлия Тимошенко (12,7%), Юрий Бойко (10,6%) и Игорь Смешко (8,1%). Поддержка других кандидатов ниже.

Напомним, согласно предыдущему опросу КМИС, барьер 5% в Верховную Раду могли бы преодолеть 7 партий.