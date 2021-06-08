Рейтинги Зеленского и "Слуги народа" обвалились на четыре пункта — опрос

За действующего главу государства Владимира Зеленского на гипотетических президентских выборах готовы проголосовать 27,3% определившихся со своим выбором украинцев. Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса Киевского международного института социологии.

В свою очередь, за Петра Порошенко готовы отдать голос 14,6%, за Юлию Тимошенко — 11,9%, за Игоря Смешко — 9,5%, за Юрия Бойко — 9,2%, за Евгения Мураева — 5,7%, за Владимира Гройсмана — 4,6%, за Виктора Медведчука — 4,3%, за Олега Ляшко — 3,8%, за Дмитрия Разумкова — 3,1%, за Виталия Кличко — 1,8%, за Олега Тягнибока — 1,7%, за Киру Рудик — 0,8%.



При этом респондентам также задавался вопрос, поддерживают ли они баллотирование Зеленского на второй срок. 37% заявили, что поддерживают, а 54,5% — нет. Еще 2,7% заявили, что "до следующих выборов еще много времени", а 5,9% с ответом затруднились.

В то же время пропрезидентская партия лидирует в рейтинге политсил, по данным КМИС, лишь с 17,7% от определившихся с выбором. Еще 15,4% готовы ныне проголосовать на выборах Верховной Рады за "Европейскую солидарность", 14,7% — за "Оппозиционную платформу — За жизнь", 13,9% — за "Батькивщину", 8% — за "Силу и честь", 5,8% — за "Украинскую стратегию Гройсмана", 5% — за Радикальную партию.

Ниже проходного барьера, но с шансами на прохождение в парламент, значатся партия "Наши" с 4,6% и Партия Шария с 4,5%. Не прошли бы сейчас в Раду "Свобода" с 3,4%, "Голос" с 2,9%, "За будущее" с 1,4%, "Пропозиция" с 0,9% и "Оппозиционный блок" (лидером которого указан "В.Колесников") с 0,5%.



Кроме того, 54,4% опрошенных заявили, что за последние два года финансовое положение их семьи ухудшилось. Об улучшении же говорят лишь 11,3% респондентов, а 33,6% утверждают, что ничего за этот период не изменилось.

91,5% респондентов за последний год столкнулись с повышением тарифов на коммунальные услуги, а 90,6% — с ростом цен на основные продукты питания. Вместе с тем со снижением зарплат или пенсий сталкивались 35,4% респондентов, а с полной или частичной потерей места работы — 31,9%.



Главной причиной экономического кризиса в Украине 42,9% участников опроса выбрали (из четырех вариантов ответа) высокий уровень коррупции. 33,8% объясняют кризис некомпетентностью власти. 10,6% назвали причиной войну на Донбассе, а 8,3% — пандемию Covid-19. Другую причину считают основной 1,1% опрошенных, 0,1% отрицают наличие экономического кризиса, а 3,4% ответ не дали.

Опрос был проведен 27 мая — 1 июня методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных номеров. Объем репрезентативной выборки — 2 тысячи респондентов, статистическая погрешность исследования с вероятностью 0,95 и учетом дизайн- эффекта 1,1 не превышает 2,4% для показателей, близких к 50%; 2,1% — для показателей, близких к 25%; 1,5% — для показателей, близких к 10%; 1,1% — для показателей, близких к 5%.

Напомним, что по предыдущему опросу, проведенному КМИС тем же методом 16-22 апреля, за Зеленского выражали готовность проголосовать 31,4% определившихся, а за "Слугу народа" — 21,3%.

В свою очередь, по данным более нового опроса группы "Рейтинг" от 16-18 мая, за действующего президента по телефону выразили желание проголосовать 30,2% респондентов, а за СН — 24,8%.