Поддержка Зеленского взлетела выше 30% — опрос

За действующего президента Владимира Зеленского готовы на гипотетических досрочных выборах сейчас готовы проголосовать 30,2% украинцев, определившихся с выбором. Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса социологической группы "Рейтинг".

В свою очередь за Петра Порошенко проголосовали бы 12,8%, за Юрия Бойко — 11,9%, за Юлию Тимошенко — 11,1%, за Игоря Смешко — 7,6%, за Евгения Мураева — 5,1%, за Владимира Гройсмана — 4,8%, за Андрея Садового (ранее не включавшегося в опросы) — 3,4%, за Олега Ляшко — 3%, за Виталия Кличко — 2,4%, за Арсения Яценюка — 1,9%, за Олега Тягнибока — 1,6%, за Киру Рудик — 0,1%, за другого кандидата — 4,1%.

Отметим при этом, что чуть больше месяца назад, согласно опросу "Рейтинга", проведенному тем же методом, за Зеленского были готовы проголосовать 24,9% определившихся.





В свою очередь нынешний опрос показал, что во втором туре выборов действующий глава государства легко разгромит любого из трех основных конкурентов. В паре с Порошенко его перевес составляет 68% на 32%, с Тимошенко — 62% на 38%, с Бойко — 69% на 31%. Эти показатели продолжили улучшаться по сравнению с предыдущими опросами.







Также опрос показал, что Зеленскому сейчас доверяют больше всего среди всех украинских президентов — 17% полностью доверяют, 29% скорее доверяют. В то же время большинство опрошенных ему не доверяют — 30% абсолютно, а еще 21% склоняются к такой оценке.

Леониду Кучме суммарно доверяют около 36% опрошенных, Леониду Кравчуку — примерно столько же, Виктору Ющенко — 29%, Петру Порошенко — 24%, Виктору Януковичу — 15%.





В то же время лучшим президентом 23% считают все же Кучму, 18% — Зеленского, 14% — Порошенко, 13% — Януковича, 12% — Кравчука, 7% — Ющенко, 9% — ни одного из них, а 5% затруднились с ответом.





Также опрос показал, что в стране продолжается уменьшение числа людей, считающих, что дела в Украине идут в неправильном направлении, — их сейчас 65%. В свою очередь число тех, кто придерживается позитивного мнения, выросло до 25%.



В частности, считающих, что дела в стране идут в правильном направлении, среди сторонников "Слуги народа" 58%, "Голоса" — 50%, а всех остальных основных партий — меньшинство. Пессимистов же больше всего в электорате "Оппозиционной платформы — За жизнь" — 91%, партии "Наши" — 89%, а также Партии Шария — 86%.



В то же время второй год президентства Зеленского украинцы оценивают заметно хуже, чем первый. Так, "ужасным" его назвали уже 19% против 12% годом ранее, "неудовлетворительным" — 23% против 19%, а "хорошо" оценили лишь 20% против 27%. "Отлично" последний год президентства Зеленского оценивают те же 4%, что и годом ранее.





В частности, среди сторонников Зеленского 11% оценили его на "отлично", а 46% на "хорошо". Среди электората Порошенко же 33% считают второй год Зеленского ужасным, а 30% — плохим, среди сторонников Бойко — 42% и 33% соответственно, а Мураева — 48% и 32% соответственно.



Относительными успехами (в порядке ухудшения оценки) Зеленского украинцы считают программу "Государство в смартфоне", программу "Большая стройка" и освобождение пленных и заложников. Несколько больше негативных, чем позитивных оценок того, как президент справляется с укреплением обороноспособности, ведением международной политики и объединением страны.

Наиболее провальными аспектами политики Зеленского опрошенные считают реформирование медицины, экономическое развитие, земельную реформу, уменьшение влияния олигархов на политику и борьбу с коррупцией.



В свою очередь респондентов также опросили о партийных предпочтениях на гипотетических внеочередных выборах Верховной Рады, если бы они проходили сейчас. Так, 24,8% определившихся готовы проголосовать за пропрезидентскую партию "Слуга народа". При этом в начале апреля таковых было 22,9%.

13,5% проголосовали бы за "Европейскую солидарность", 13,2 — за "Оппозиционную платформу — За жизнь", 11,8% — за "Батькивщину", 5% — за "Силу и честь", 4,1% — за Радикальную партию, по 4% — за "УДАР Виталия Кличко" и "Наших" Мураева, 3,8% — за "Украинскую стратегию Гройсмана", 3,7% — за "Свободу", 3,3% — за "Голос", 3,1% — за Партию Шария, 1,9% — за партию "За будущее", 1,8% — за "Самопомощь", а еще 1,9 — за другую партию.



Опрос был проведен 16-18 мая методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) во всех подконтрольных Украине регионах. Выборочная совокупность составляет 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с вероятностью 0,95 составляет не более 2%.

Результаты исследования были опубликованы по случаю двухлетия пребывания Зеленского должности. Отметим, что в этот же день президент провел пресс-конференцию.