Экономика 1 час назад

Кирилл Тимошенко: "Большая стройка" стала спасательным кругом для экономики

"Большая стройка" задумывалась в 2019 году как крупный проект обновления инфраструктуры — дорог, школ, садиков, больниц и стадионов. Но как только программа стартовала в 2020-м, началась пандемия коронавируса

Кирилл Тимошенко: "Большая стройка" стала спасательным кругом для экономики Кирилл Тимошенко: "Большая стройка" стала спасательным кругом для экономики

Программа президента Владимира Зеленского "Большая стройка" стартовала накануне пандемии и помогла удержать украинскую экономику от резкого падения, компенсировав 1,5% ВВП. На этом в интервью журналу MINTRANS акцентировал координатор программы, заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, "Большая стройка" задумывалась в 2019 году как крупный проект обновления инфраструктуры — дорог, школ, садиков, больниц и стадионов. Но как только программа стартовала в 2020-м, началась пандемия коронавируса.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

"Почти все в мире остановилось. Было принято решение, что с четким соблюдением карантинных мер "Большую стройку" все равно надо продолжать", — вспоминает Тимошенко.

Читайте также:
"Большая стройка" ремонтирует дороги по маршрутному принципу — "Укравтодор"

В результате именно масштабная инфраструктурная программа помогла компенсировать падение ВВП вследствие коронакризиса. По оценкам Нацбанка, вклад "Большой стройки" составил не менее 1,5% ВВП.

"Каждая гривна, вложенная в дорожное строительство, приносит 5-8 гривен в экономику за счет смежных отраслей. По прогнозам аналитиков Киевской школы экономики, в последующие пять лет "Большая стройка" приведет к кумулятивному увеличению ВВП на 4,4%", — отмечает Тимошенко.

Не меньшее значение имело создание новых рабочих мест, когда тысячи украинцев возвращались из-за границы, где находились на заработках. "Большая стройка" открыла десятки тысяч новых рабочих мест с конкурентными зарплатами.

"У нас масса историй о людях, которые получили хорошую работу на "Большой стройке" и теперь даже не думают возвращаться за границу", — рассказал координатор программы.

Ранее Кирилл Тимошенко сообщил, что в этом году программа Владимира Зеленского "Большая стройка" получит несколько новых направлений: проект "Большая реставрация" по восстановлению 150 памятников культуры, развитие сети авиахабов и междугородного железнодорожного сообщения, программа доступной ипотеки и многое другое.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Минздрав подписал соглашение со Всемирным банком о кредите в 2,5 млрд грн на вакцинацию
Минздрав подписал соглашение со Всемирным банком о кредите в 2,5 млрд грн на вакцинацию
"Большая стройка" ремонтирует дороги по маршрутному принципу — "Укравтодор"
"Большая стройка" ремонтирует дороги по маршрутному принципу — "Укравтодор"
За сутки в Украине COVID-19 обнаружили у 5 тысяч 138 человек, 227 больных умерли
За сутки в Украине COVID-19 обнаружили у 5 тысяч 138 человек, 227 больных умерли
Загрузка...
Новое видео
Как удерживать и вести к успеху мультинациональную команду? Опыт холдинга TECHIIA — Виктория Дзыба

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Рада уволила министров Криклия, Петрашко и Степанова

  3. Запись через Viber и 160 прививок за три часа: как проходит вакцинация в маленьких городах

  4. Украинская клубника уже начала дешеветь: до какой отметки опустится цена на ягоду

  5. Аксенов под крики "Ганьба!" принял присягу депутата Рады

Ивент
Антикризовий PR-марафон: комунікації під час всеосяжного хаосу
Антикризовий PR-марафон: комунікації під час всеосяжного хаосу
Під час марафону відбудуться три панельні дискусії за участі найкращих PR-фахівців та експертів з комунікацій
Загрузка...