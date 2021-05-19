Кирилл Тимошенко: "Большая стройка" стала спасательным кругом для экономики

Программа президента Владимира Зеленского "Большая стройка" стартовала накануне пандемии и помогла удержать украинскую экономику от резкого падения, компенсировав 1,5% ВВП. На этом в интервью журналу MINTRANS акцентировал координатор программы, заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, "Большая стройка" задумывалась в 2019 году как крупный проект обновления инфраструктуры — дорог, школ, садиков, больниц и стадионов. Но как только программа стартовала в 2020-м, началась пандемия коронавируса.

"Почти все в мире остановилось. Было принято решение, что с четким соблюдением карантинных мер "Большую стройку" все равно надо продолжать", — вспоминает Тимошенко.

В результате именно масштабная инфраструктурная программа помогла компенсировать падение ВВП вследствие коронакризиса. По оценкам Нацбанка, вклад "Большой стройки" составил не менее 1,5% ВВП.

"Каждая гривна, вложенная в дорожное строительство, приносит 5-8 гривен в экономику за счет смежных отраслей. По прогнозам аналитиков Киевской школы экономики, в последующие пять лет "Большая стройка" приведет к кумулятивному увеличению ВВП на 4,4%", — отмечает Тимошенко.

Не меньшее значение имело создание новых рабочих мест, когда тысячи украинцев возвращались из-за границы, где находились на заработках. "Большая стройка" открыла десятки тысяч новых рабочих мест с конкурентными зарплатами.

"У нас масса историй о людях, которые получили хорошую работу на "Большой стройке" и теперь даже не думают возвращаться за границу", — рассказал координатор программы.

Ранее Кирилл Тимошенко сообщил, что в этом году программа Владимира Зеленского "Большая стройка" получит несколько новых направлений: проект "Большая реставрация" по восстановлению 150 памятников культуры, развитие сети авиахабов и междугородного железнодорожного сообщения, программа доступной ипотеки и многое другое.