"Большая стройка" ремонтирует дороги по маршрутному принципу — "Укравтодор"

В интервью изданию Mintrans глава департамента развития дорог "Укравтодора" Андрей Ивко рассказал, как выглядит программа Владимира Зеленского "Большая стройка" в 2021 году. В частности, он назвал ключевые объекты дорожной инфраструктуры, которая страна увидит к концу сезона, а также принципы, по которым прокладывались маршруты.

Ивко отметил, что "Большая стройка" Владимира Зеленского идет по маршрутному принципу: дороги, которые начали в прошлом году, продолжают и завершают. В приоритете — строительство международных дорог, затем национальных, которые связывают областные центры.

"Логика следующая: выбираются основные маршруты страны, учитывается интенсивность движения, социальный фактор и текущее состояние дороги. Раньше прослеживался региональный перекос, сейчас его нет. Задействованы абсолютно все области, без исключений", — сообщил Андрей Ивко.

По словам Андрея Ивко, ключевых объектов президентской программы "Большая стройка" в этом году несколько. Во-первых, это трасса М-30, которая соединяет Украину из запада на восток. Дорога протяженностью 1,3 тыс. км проходит через девять областей: от Стрыя до Луганщины. В предыдущие периоды команда "Большой стройки" обновила 630 км дороги, в этом году предстоит еще 530 км.

Еще одним приоритетным объектом "Большой стройки" Владимира Зеленского является трасса Киев-Кишинев. По словам Андрея Ивко, сейчас заканчивается тендер на дорогу Н-08 в Винницкой области — это 116 км.

"На этом маршруте есть еще один важный объект: в Ямполе, по реке Днестр, проходит граница с Молдовой. В этом году мы, наконец, приступаем к строительству Ямпольского моста. Сейчас разрабатывается ТЭО", — добавил Ивко.

В-третьих, это работы на трассе первой категории Н-31, которая поможет сэкономить жителям юго-восточной части, направляющимся в Киев, более часа времени.

Глава департамента развития дорог "Укравтодора" добавил, что команда программы Владимира Зеленского в этом году также планирует восстановить еще 150 мостов, путепроводов и эстакад.

"Большинство из них находится в пятом эксплуатационном состоянии, то есть это мосты, которые требуют капремонта или реконструкции. В каждой области будет минимум пять восстановленных мостов", — сообщил Ивко.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса gрезидента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что планом президентской программы на 2021 год предусмотрен ремонт и строительство 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.