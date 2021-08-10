Зеленский легко побеждает Порошенко и Бойко во втором туре — опрос

На гипотетических досрочных выборах президента 28,8% украинцев, определившихся с выбором, готовы отдать голос за действующего главу государства Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса социологической службы Центра Разумкова.

В свою очередь, за Петра Порошенко проголосовали бы 15,9%, за Юрия Бойко — 14,6%, за Юлию Тимошенко — 10,9%, за Игоря Смешко — 5,9%, за Олега Ляшко — 2,8%, за Владимира Гройсмана — 2,7%, за Руслана Кошулинского — 2,6%, за Дмитрия Разумкова — 2,3%, за Анатолия Гриценко — 1,7%, за Виталия Кличко — 0,9%, за Александра Вилкула — 0,9%, за другого кандидата — 10,2%.

В случае выхода во второй тур с Порошенко или Бойко Зеленский уверенно победил бы любого из них (60,7% на 39,3% и 68% на 32% соответственно).

При этом наилучший баланс доверия населения среди политиков отмечен у Разумкова (-16,6 пунктов). В свою очередь, не доверяющих Зеленскому на 28,4 процентных пунктов больше, чем доверяющих, а новому министру внутренних дел Денису Монастырскому — на 27,9 (при том, что 48,8% опрошенных вообще его не знаю). У секретаря СНБО Алексея Данилова антирейтинг -31,4 пункта при том, что 36,5% о таком деятеле не слышали вовсе.

По уровню собственно доверия лидируют Зеленский (32,6%) и Разумков (32,4%). Мэру Киева Виталию Кличко доверяет 25,6%, экс-премьеру Гройсману — 22,2%, а Сергею Притуле — 21,8%.

Рейтинг недоверия возглавили Виктор Медведчук (77,8%), Порошенко (75,5%), Вадим Рабинович (73,9%), Юрий Бойко, Арсен Аваков (по 73%) и Юлия Тимошенко (72,2%). Наихудший баланс доверия при этом у Медведчука (-65,6 пункта), Рабиновича (-59,6), действующего премьера Дениса Шмыгаля (-58,5), Авакова и Порошенко (-57,9), а также Юрия Бойко (-55,2).

В случае же проведения сейчас внеочередных выборов Рады 26,6% определившихся с выбором проголосовали бы за "Слугу народа", 17% — за "Европейскую солидарность", 16,2% — за "Оппозиционную платформу — За жизнь", 11,4% — за "Батькивщину", 5,9% — за "Силу и честь".

Заметно меньше проходного барьера, согласно опросу, набрали бы "Свобода" (3%), "Украинская стратегия Гройсмана" и Радикальная партия (по 2,9%), Партия Шария (2,1%), "Гражданская позиция" (1,5%), "УДАР Виталия Кличко" (1,2%), "Голос" (1,1%), "За будущее" (0,9%), "Оппозиционный блок" (0,7%), "Наш край" (0,5%) и "Пропозиция" (0,3%). В то же время за иную партию хотят проголосовать 5,9%.

Опрос проведен с 29 июля по 4 августа методом личных интервью по месту жительства респондентов. Было опрошено 2019 человек во всех подконтрольных Украине регионах. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, что по данным свежего опроса Киевского международного института социологии, одобрение деятельности Зеленского за месяц упало почти на 5 пунктов.

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