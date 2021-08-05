Одобрение деятельности Зеленского за месяц упало почти на 5 пунктов — опрос

Уровень одобрения украинцами деятельности президента Владимира Зеленского с конца июня до конца июля сократился на 4,8 процентных пункта — с 34,1% до 29,3%. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

Не одобряют работу главы государства 56,1%, а затруднились ответить 14,6% (месяцем ранее таковых было 52,7% и 13,2% соответственно).

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В то же время проведения внеочередных выборов президента сейчас хотело бы лишь 43,2%. 46% выступили против, а 10,7% не дали ответ. Выборы Верховной Рады при этом более желанны для украинцев: в их поддержку высказались 48,7%, против — 38,3%, а 13% не ответили.

Среди тех, кто определился со своими предпочтениями на гипотетических парламентских выборах, 20,2% готовы проголосовать за "Слугу народа", 18,3% — за "Оппозиционную платформу — За жизнь", 16% — за "Батькивщину", 14,2% — за "Европейскую солидарность", 6,3% — за "Силу и честь".

Также могла бы пройти в Раду, с учетом погрешности опроса, "Украинская стратегия Гройсмана" — у нее 4,7%, минимальные шансы в теории имеют также Радикальная партия (4%) и "Свобода" (3,6%).

В свою очередь за "УДАР Виталия Кличко" хотят проголосовать 2,8% опрошенных, за Партию Шария — 2,3%, за "Голос" — 2,1%, за "Наших" — 1,8%", за партию "За будущее" — 1,6%, за "Пропозицию" — 0,6%, за партию "Украина — наш дом" — 0,3%, а за иную политсилу — 1,1%.

Опрос проведен 24 июля — 1 августа методом личного интервью с использованием планшета (CAPI) среди 2028 жителей 105 населенных пунктов всех подконтрольных регионов. Предыдущая волна опроса проводилась 22-29 июня. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и дизайн-эффектом 1,5) не превышает: 3,3% для показателей, близких к 50%, 2,9% — для показателей, близких к 25%, 2,2% — для показателей, близких к 12%, 1,5% — для показателей, близких к 5%.

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