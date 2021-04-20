Более 52% украинцев против выдвижения Зеленского на второй срок — опрос

Более половины украинцев не поддерживают идею о том, чтобы Владимир Зеленский баллотировался на второй президентский срок в 2024 году.

Об этом свидетельствуют результаты опроса компании SOCIS, которая исследовала оценки гражданами итогов двух лет управления главы государства.

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На вопрос "Поддерживаете ли вы, чтобы Владимир Зеленский баллотировался на свой второй президентский срок на выборах в 2024 году?", 26,2% ответили, что поддерживают. 52,1% опрошенных — не поддерживают, еще 15,9% считают, что до следующих выборов еще много времени.

В целом согласно результатам опроса, более половины украинцев оценивают власть Зеленского как некомпетентного и популистскую.

На вопрос "Как бы вы оценили в целом нынешнюю власть президента В.Зеленского?", 57,1% назвали ее непрофессиональной и дилетантской, еще 16,3% считают ее популистской, компетентной ее назвали 12,1% опрошенных.

Владимир Зеленский не выполнил большинство обещаний, которые давал перед президентскими выборами в 2019 году, считают 46,9% опрошенных. 34,2% считают, что он выполнил только некоторые из них, 10,9% убеждены, что большинство обещаний выполнено или в процессе выполнения, 2,8% считают, что президент не давал никаких обещаний.

72,8% украинцев считают экономическую ситуацию в Украине плохой и очень плохой, 21,7% — удовлетворительной, 3,1% — хорошей, 0,5% — очень хорошей.

Главной причиной экономического кризиса в Украине большинство украинцев назвали высокий уровень коррупции — 40,2%, некомпетентность власти — 27,8%, пандемию коронавируса — 12%, войну на востоке — 7,3%, мировой экономический кризис — 3,7%.

Более половины украинцев, 52%, считают борьбу с коррупцией проваленной властью Зеленского. 35,8% видят в борьбе с коррупцией определенные успехи, еще 2,4% считают, что в борьбе с коррупцией есть серьезные успехи.

В целом 67,1% опрошенных считают, что события в Украине развиваются в неправильном направлении. 17,4% считают, что события развиваются в правильном направлении, 15,6% — отказались ответить.

На вопрос "Какие эмоции или чувства вы преимущественно чувствуете сейчас к нынешней власти в Украине?" 44,8% отметили, что испытывают разочарование, 25,7% — надежду, 22,1% тревогу или страх, 5,8% — ненависть, 4,1% — симпатию, 1,5% — гордость.

В балансе негативных и позитивных эмоций существенно преобладают отрицательные (72,6%) над положительными (31,3%).

Исследование проводилось с 8 по 12 апреля 2021 года. Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), полу, типу поселения (город / село) и разделению на области. Опрос не проводился в АР Крым и на неподконтрольной украинской власти части Донецкой и Луганской областей. Всего было опрошено 2 тысячи респондентов. Метод исследования: телефонное интервью САТІ (Computer Assisted Telephone Interviewing) с использованием планшетов. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.