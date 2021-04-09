Политика 1 час назад

Половина украинцев видит позитив в звонке Байдена Зеленскому — опрос

Лучше всего новость о беседе двух президентов восприняли на западе Украины

Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента
Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента

69% украинцев, осведомленных о телефонном разговоре между президентами США Джозефом Байденом и Украины Владимиром Зеленским воспринимают это событие позитивно, а 10% — негативно. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

В то же время много слышавших о данном событии лишь 21%, а еще 47% слышали о нем лишь что-то. 32% респондентов вообще не в курсе разговора президентов.

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Среди тех же, кто не знал о беседе, и определился с отношением к ней, это отношение менее позитивное: 34% таких опрошенных оценивают данный факт положительно, но 9% — отрицательно.

В частности, среди всех респондентов видят в разговоре позитив 59% жителей Западной Украины, 53% — Центральной, 45% — Южной, 33% — Восточной. При этом сопоставимо растет в таком порядке и число воспринимающих ее негативно, нейтрально и затрудняющихся с ответом.

В разрезе партийных предпочтений наиболее позитивно беседу Байдена с Зеленским воспринимают сторонники "Силы и чести" — таковых среди них 76%, наиболее негативно — сторонники "Оппозиционной платформы — За жизнь" (31% негативно, 40% нейтрально и 24% позитивно), а наиболее безразлично — сторонники Партии Шария (30% негативно, 55% нейтрально и лишь 11% позитивно).

При этом даже среди негативно относящихся к Байдену 19% считают факт разговора позитивным, а среди хорошо относящихся к американскому президенту нашлось 3% недовольных данным событием.

В целом оптимистично на развитие отношений Украины и США после избрания Байдена смотрят 43%, а считают, что отношения не будут меняться, 41% респондентов. При этом февральский опрос засвидетельствовал превалирование нейтрального мнения (41%) над позитивным (38%).

В частности, улучшения отношений с США ждут 56% опрошенных в западных регионах, 44% — в центральных, 35% — в южных, 30% в восточных.

Наиболее оптимистичную позицию занимают избиратели "Голоса" (70%), "Свободы" и "Европейской солидарности" (67%). В свою очередь, среди сторонников Партии Шария — больше всего считающих, что ничего от избрания Байдена не поменяется (67%), а также больше всего считающих, что отношения двух стран ухудшатся (24%).

Напомним, Байден поговорил с Зеленским по телефону 2 апреля. В частности, тогда американский лидер выразил поддержку территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии РФ и курса реформ Украины.

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