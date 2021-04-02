Байден поговорил с Зеленским по телефону

Президент США Джозеф Байден провел первую телефонную беседу с украинским президентом Владимиром Зеленским. Как отметил глава Офиса президента Андрей Ермак в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", Байден в ходе беседы заверил украинского коллегу в поддержке проводимых в Украине реформ.

"По словам президента США, у него есть полная информация о том, что происходит в Украине и вокруг нее. Он заверил, что США не оставят Украину без поддержки. Это был хороший разговор. Он продолжался около 50 минут", — сообщил руководитель офиса.

Глава ОП также отметил, что Зеленский в ходе беседы пригласил президента США принять участие в саммите "Крымской платформы".

В Twitter-аккаунте президент по итогам беседы заявил, что партнерство с США "имеет решающее значение" для украинцев.

"Рад поговорить с президентом США. Украина ценит поддержку США на разных уровнях. Мы стоим плечом к плечу, когда речь идет о сохранении наших демократий. Я серьезно настроен реформировать Украину, увеличить прозрачность и достичь мира. Американское партнерство имеет решающее значение для украинцев", — отметил Зеленский.

В свою очередь, на сайте Белого дома говорится, что американский лидер выразил "непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии РФ".

Кроме того, отмечается, что Байден в телефонном разговоре с Зеленским заверил его в поддержке борьбы с коррупцией и реализации реформ.

"Он подчеркнул приверженность своей администрации активизации нашего стратегического партнерства в поддержку плана президента Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации программы реформ, основанной на наших общих демократических ценностях, которые обеспечивают справедливость, безопасность и процветание народу Украины. Лидеры согласились, что эти реформы являются центральными для евроатлантических устремлений Украины", — говорится в сообщении.

Байден и Зеленский также обсудили важность тесного сотрудничества США и Украины для сдерживания пандемии Covid-19 и укрепления демократии в регионе.

Ранее же американское издание Politico сообщило, что лидеры Украины и США проговорили около 30-40 минут. В частности, Байден подтвердил свою приверженность Украине и сказал, что "он очень верит" в эту страну.

По информации издания, украинские должностные лица настаивали на звонке между Зеленским и Байденом в течение нескольких недель, в частности эта тема обсуждалась в ходе недавнего звонка между советником по национальной безопасности Джейком Салливаном и главой ОП Андреем Ермаком.

Отмечается, что разговор следует за как минимум тремя телефонными разговорами на высшем уровне между США и Украиной на этой неделе: между госсекретарем США Энтони Блинкеном, председателем комитета начальников штабов генералом Марком Милли, министром обороны Ллойдом Остином и их украинскими коллегами.

Как отметила в своем Twitter корреспондент Politico Наташа Бертранд, Байден и Зеленский обсудили также сообщения о наращивании российских войск на востоке Украины и усилиях Зеленского по борьбе с коррупцией.