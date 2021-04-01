Байден представил 8-летний план модернизации США на $2 трлн

Президент США Джо Байден анонсировал масштабный план по модернизация американской инфраструктуры. Как передает "Медуза", он представил его в Питтсбурге (штат Пенсильвания), где и начал свою предвыборную кампанию в 2019 году.

Американский президент назвал свой план "инвестицией в Америку, которая бывает один раз в поколение" и оценил его как крупнейшее вложение в рабочие места со времен Второй мировой войны.

"Этот план — не попытка пройтись по верхам. Это инвестиции такого масштаба, которые бывают раз в поколение. Которых мы не делали с тех пор, когда участвовали в космической гонке. Мы должны действовать сейчас. Я убежден, что если мы это сделаем сейчас, через 50 лет люди оглянутся назад и скажут: "Это был момент, когда Америка выиграла будущее", — подчеркнул он.

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По задумке Байдена, эти инвестиции позволят США стать лидером в наиболее перспективных отраслях, связанных с биотехнологиями и экологически чистыми источниками энергии. В конечном итоге, считает он, все это поможет стране выиграть глобальную конкуренцию с Китаем.

Все траты в плане Байдена, который оценивается в 2 трлн долларов, разделены на четыре крупных категории — улучшение транспортной инфраструктуры, повышение качества жизни, повышение производительности бизнеса и социальную программу поддержки больных и пожилых людей.

В частности, на транспортную инфраструктуру потратят 621 млрд долларов. Из них 174 млрд будут вложены в развитие электрического транспорта, 115 млрд — в модернизацию шоссе, дорог и мостов, 80 млрд — в железные дороги, 42 млрд — в модернизацию аэропортов и морских портов.

На улучшение бытовой инфраструктуры в плане предусмотрено 650 млрд долларов, в том числе 111 млрд на обновление систем подачи воды, по 100 млрд на развитие высокоскоростного интернета и электросетей, 137 млрд — на модификацию и строительство школ.

На повышение производительности бизнеса хотят потратить 580 млрд долларов. Из них 180 млрд вложат в научно-исследовательские работы, 100 млрд — в программы переподготовки специалистов, а еще 300 млрд долларов будут потрачены на развитие малого бизнеса.

Кроме того, На программы помощи и адаптации пожилых людей и людей с инвалидностью планируется потратить 400 млрд долларов.

Предполагается, что все эти деньги совокупно будут потрачены в течение следующих восьми лет — первого срока Байдена и второго, в случае, если его переизберут (25 марта американский президент заявил о намерении баллотироваться на второй срок).

При этом, по замыслу Байдена, для реализации плана США не будут прибегать к значительным внешним заимствованиям и увеличивать свой госдолг.

Деньги он рассчитывает получить, повысив налоги — в первую очередь, налог на прибыль корпораций. В 2017 году при администрации Дональда Трампа этот налог был снижен с 35% до 21%. Байден планирует снова повысить его — до уровня 28%. Президент США призвал корпорации "не жаловаться по этому поводу", так как налог все равно будет ниже, чем был в предыдущие несколько десятилетий.

Помимо этого, администрация президента предлагает увеличить налог на зарубежные прибыли корпораций. Анонсируя план, Байден подчеркнул, что помимо увеличения налогов добьется того, чтобы в законодательстве отсутствовали лазейки, с помощью которых крупные корпорации уходят от них.

При этом в ближайшее время в план могут быть внесены значительные изменения. В текущей версии его поддерживают даже далеко не все члены Демократической партии в Конгрессе США — некоторые из них, в частности, считают, что действия, предусматриваемые для ухода от вредных производств, недостаточны на фоне угроз глобального изменения климата. Другие хотели бы внести в план больше изменений в налоговом законодательстве, а некоторые считают, что план в целом недостаточно глобален и расходы нужно увеличить.

Однако для того, чтобы план был принят конгрессом и получил статус закона, Байдену понадобятся голоса практически всех демократов, у которых сейчас небольшое большинство в обеих палатах парламента.

В то же время шансов на то, что кто-то из республиканцев поддержит план президента по повышению налогов, почти нет. Так, лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнел назвал обещания Байдена "троянским конем", целью которого является повышение налогов, сенатор от Вайоминга Джон Барассо охарактеризовал его как "бесконтрольную социалистическую трату средств", а бывший президент Трамп описал предложение своего преемника как "одну из самых больших экономических ран в истории, которую кто-либо нанес сам себе".

Сам Байден пообещал, что администрация будет вести "честные переговоры" с республиканцами, чтобы убедить их поддержать законопроект, но дал понять, что план в любом случае должен быть принят — и что у демократов хватит для этого голосов.