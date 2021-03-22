Политика 6 часов назад

Россия инициировала переговоры Байдена с Путиным, но Белый дом отказался

Российская сторона хотела организовать такие переговоры в формате видеоконференции 19 или 22 марта

Джозей Байден. Фото: Getty Images Джозей Байден. Фото: Getty Images
Джозей Байден. Фото: Getty Images

Президент США Джозеф Байден отказался от проведения переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

Россия хотела организовать такие переговоры в формате видеоконференции 19 или 22 марта, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РФ.

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В Москве отметили, что хотели в открытом режиме обсудить "накопившиеся двусторонние проблемы, а также тематики стратегической стабильности".

"Упущена еще одна возможность для поиска выхода из образовавшегося по вине Вашингтона тупика в российско-американских отношениях. Ответственность за это целиком на США", — заявили в МИД России.

Ранее Байден назвал Путина убийцей и заявил, что тот заплатит за вмешательство в выборы. При этом в Белом доме подчеркнули, что Байден не жалеет о том, что назвал Путина убийцей.

В ответ на такое обвинение Путин заявил, что "желает Байдену здоровья", а также, что "кто обзывается, сам так называется".

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На фоне этого МИД РФ начал подготовку нового разговора между Путиным и Байденом. В Кремле отмечали, что Россия будет стремиться сохранить отношения с США.

В свою очередь Байден отметил, что разговор с Путиным состоится "в какой-то момент".

Напомним, ранее США ввели санкции против трубоукладчика "Северного потока-2".

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