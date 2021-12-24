Большинство украинцев считает Зеленского олигархом — опрос

55% украинцев считают олигархом действующего президента Владимира Зеленского. Об этом свидетельствуют результаты опроса Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.

В то же время 30,4% Зеленского таковым не считают, 13,9% затруднились с ответом, а 0,7% заявили, что не знают такого деятеля.

В свою очередь Игоря Коломойского считают олигархом 94,1% респондентов, Рината Ахметова — 93,7%, Петра Порошенко — 89,3%, Виктора Пинчука — 81,7%, Дмитрия Фирташа — 80,4%, Сергея Левочкина — 63,4%, Юрия Бойко — 60,8% (но 20,6% не считают его таковым), Вадима Новинского — 58% (но еще 25,1% не знают, кто это).

Константина Жеваго считают олигархом 36,8% респондентов, в то время как относительное большинство опрошенных 46,6% этого бизнесмена не знают. В отношении Геннадия Боголюбова эти показатели составили соответственно 34,6% и 51,2%, а в отношении Александра Ярославского — 30,8% и 51,1%.

Менее всего знаком украинцам из предложенного списка Томаш Фиала: не знают о таком 63,5%, но подавляющее большинство тех, кто знает, тоже считают его олигархом (21,4% от всех респондентов).

Закон о так называемой деолигархизации, принятый по инициативе Зеленского, 32,7% опрошенных считают лишь популистским шагом, предпринятым ради роста популярности президента.

22,9% оценивают это как попытку Зеленского и его окружения перераспределить собственность в экономике и самим стать олигархами. 11,1% считают, что это прежде всего способом борьбы с политической оппозицией.

Лишь 20,7% назвали это реальным шагом для преодоления коррупции и уменьшения влияния олигархов, а еще 12,6% затруднились с выбором ответа.

Опрос проводился с 24 ноября по 1 декабря по заказу телеканала "Эспрессо" среди 2005 респондентов. Их опрашивали методом личных интервью по месту проживания. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним также, что вследствие данной инициативы Зеленского Коломойский еще в мае вышел из наблюдательного совета телеканала "1+1", а Порошенко продал свои каналы "Прямой" и "5 канал".