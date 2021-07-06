"Посмотрим": Данилов допустил закрытие телеканала "Интер" через введение санкций

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов допускает закрытие телеканала "Интер" посредством введения санкций против него как юрлица, принадлежащего бизнесмену Дмитрию Фирташу. Об этом он сказал в интервью Forbes.ua.

"Кроме "Интера" работает много каналов, которые не всем нравятся, но никакой избирательности нет. Главное, чтобы были доказательства. Разберемся со структурой собственности "Интера", тогда посмотрим", — заявил Данилов.

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При этом он отметил, что нельзя закрыть то или иное украинское предприятие только на том основании, что оно принадлежит Фирташу. Данилов также сообщил, что в СНБО сейчас "разбираются" с передачей под контроль Фирташа титанового месторождения.

"Мало кто знает, но господин Фирташ получил одно из месторождений титановой отрасли в декабре 2004 года, в разгар "оранжевых" событий. Это была одна из договоренностей, о которых обществу не рассказывали. Кто договаривался? Видимо, россияне просили передать месторождение Фирташу. Кого именно просили — мы разбираемся. Использование недр должно быть публичным и полученным законно", — сказал секретарь СНБО.

Данилов также выразил удивление поведением бизнесмена Павла Фукса, который также попал под санкции одновременно с Фирташем.

"Фукс находится под санкциями нашей страны. Точка. Если что-то было незаконным образом забрано — недра ли, земля ли, если люди не платят налоги за состояние, то их лишат этих вещей. Не понимаю, для чего он ходит по телеканалам и рассказывает ерунду об отсутствии связей с Россией. Он хочет сказать, что там против него нет производств? У нас демократическая страна — человек может говорить, что хочет, но надо думать, что говоришь. Всем бы советовал быть очень осторожными, когда говорят о моей жене, о моей семье", — заявил Данилов.

Напомним, что 24 июня президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО от 18 июня о санкциях в отношении 55 российских банков, а также против Фирташа и Фукса. В Group DF Фирташа заявили, что продолжат работу, несмотря на санкции. У бизнесмена также открестились от обвинений со стороны СНБО, но без подробностей.

В свою очередь Фукс заявил, что не имел и не имеет никакого отношения к компании "Голден Деррик", о которой упоминается в решении СНБО, и что будет обжаловать его в суде.

Он также добавил, что жена секретаря СНБО Людмила Данилова имеет долю в компаниях, которыми также владеет Юрий Бродский — сын экс-депутата Верховной Рады Михаила Бродского, бывшего одним из лидеров партии "Яблоко", как и сам Данилов.

Отметим также, что вследствие введения 2 февраля санкций против депутата Рады Тараса Козака и телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK последние были оперативно отключены от телевещания в тот же вечер и фактически прекратили существование, перейдя под единый бренд "Первый независимый". В то же время телевещание новосозданного СМИ было заблокировано сразу же после его начала — уже без каких-либо санкций и объяснений со стороны властей, однако вещание продолжилось посредством YouTube.