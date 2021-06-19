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Фукс заявил о намерении идти в суд из-за санкций СНБО: "Это месть Данилова"

Павел Фукс уверяет, что не имел и не имеет никакого отношения к компании "Голден Деррик"

Павел Фукс. Фото: pep.org.ua Павел Фукс. Фото: pep.org.ua
Павел Фукс. Фото: pep.org.ua

Олигарх Павел Фукс назвал введенные Советом нацбезопасности и обороны Украины 18 июня санкции против него местью секретаря ведомства Алексея Данилова.

Теперь бизнесмен собирается подать на него в суд, а также на решение по санкциям, сообщил он в эфире телеканала "Украина 24".

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"Данилов, вы знаете, является членом фракции партии "Яблоко", в которой его давний партнер Михаил Бродский работает, они там вместе в этой партии. Это явно месть Данилова лично, он, наверное, ввел в заблуждение президента и остальных людей, которые принимали такое решение", — рассказал Фукс.

"От себя я хочу сказать, что я гражданин Украины, который платит налоги, большие налоги. Я, безусловно, буду бороться за свое имя, и я обязательно подам в суд и на это решение, и лично на этого человека (Данилова). Никакого отношения я не имею к компаниям, которые они придумали, Данилов придумал. Все ложь", — добавил олигарх.

Вскоре в соцсетях Фукс написал, что не имел и не имеет никакого отношения к компании "Голден Деррик", о которой упоминается в решении СНБО. По его словам, это легко проверить.

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Как рассказал Фукс, он родился в Харькове, живет в Украине, занимается бизнесом и меценатством, а также платит налоги.

Более того, в 2018 году Россия якобы ввела санкции против 322 украинских политиков и бизнесменов, в том числе и против него.

"Я буду защищать свою репутацию в украинских и международных судах. Как сделал это ранее, выиграв суд на 300 тысяч грн о защите чести и достоинства у Михаила Бродского", — резюмировал олигарх.

Ранее Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел "полный комплект" санкций против олигархов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.

Также сообщалось, что американский адвокат Юрий Ванетик подал жалобу против украинского бизнесмена Павла Фукса с целью защиты своей деловой репутации. В частности, иск подан в Верховный суд штата Калифорния (США).

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