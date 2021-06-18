На украинского олигарха пожаловались в Верховный суд Калифорнии

Американский адвокат Юрий Ванетик подал жалобу против украинского бизнесмена Павла Фукса с целью защиты своей деловой репутации. Иск подан в Верховный суд штата Калифорния.

Об этом передают "Українські новини", со ссылкой на блог аналитика Валерия Щербины на "Цензор.Нет".

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По словам эксперта, обвинения, выдвинутые в жалобе, могут нести серьезные последствия, ведь касаются не только Павла Фукса, но и его бизнеса и окружения, а также сформированы таким образом, что Фукс, в случае удовлетворения жалобы, может попасть под действие американского федерального закона RICO, направленного на борьбу с организованной преступностью.

Щербина отмечает, что в 2019 году Фукс и Ванетик уже имели судебные споры между собой. Фукс подавал иск против Ванетика по обвинению в том, что ему не обеспечено место на инаугурации Дональда Трампа. Однако, по сообщениям СМИ, привлеченные Фуксом свидетели (Виталий Хомутынник с женой) отказались свидетельствовать и не имели претензий к Ванетику. Теперь Ванетик подал встречную жалобу о защите своей деловой репутации.

Эксперт считает, что признание Калифорнийским судом возможности имплементации федерального закона США по борьбе с организованной преступностью (RICO) по отношению к Фуксу чревато санкциями к нему со стороны Управления контроля за иностранными активами при Министерстве финансов США (OFAC).

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Ранее американские СМИ сообщали, что правоохранители США расследуют дела по отмыванию средств и незаконному лоббированию интересов, в которых фигурирует Павел Фукс.

В 2018 году "Радио "Свобода" публиковало журналистское расследование о том, что Павел Фукс активно занимался скупкой активов, связанных с окружением Януковича в Украине.