Политика и экономика 1 час назад

Нардепы из "Слуги народа" хотят запретить украинским судам отменять санкции СНБО

Одним из авторов законопроекта стал представитель президента Украины в Конституционном суде Федор Вениславский

Фото: пресс-служба КМУ Фото: пресс-служба КМУ
Фото: пресс-служба КМУ

Украинские суды могут лишиться права приостанавливать действие санкций Совета национальной безопасности и обороны.

Такая норма заложена в законопроект №5667, который появился на сайте Верховной Рады 18 июня.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Авторами выступили несколько народных депутатов из фракции "Слуга народа" во главе с представителем президента Украины в Конституционном суде Федором Вениславским.

"Меры обеспечения иска, применяемые судом, не могут останавливать действия специальных экономических и других ограничительных мер, применяемых решениями СНБО в соответствии с законом "О санкциях", — говорится в тексте законопроекта. Кроме того, предполагается, что обжалование в суде решений СНБО не будет останавливать применение санкций.

Читайте также:
Фирташ отрицает обвинения СНБО

Напомним, что Совет национальной безопасности и обороны в пятницу, 18 июня, ввел санкции против бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.

"Сегодня в отношении российского бизнесмена Павла Фукса был введен полный комплект санкций... Кроме того, хотел бы добавить, что были введены санкции против Фирташа Дмитрия Васильевича. Полный пакет санкций, который наша страна может применить относительно этого господина", — заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, санкции в отношении Фукса были введены за незаконное получение лицензий на добычу полезных ископаемых и из-за ситуации с "Голден Дерриком". Санкции в отношении Фирташа были введены из-за его участия в титановом бизнесе.

АВТОР:

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Совет Евросоюза продлил еще на год запрет на инвестиции в оккупированном Крыму
Совет Евросоюза продлил еще на год запрет на инвестиции в оккупированном Крыму
Фирташ отрицает обвинения СНБО
Фирташ отрицает обвинения СНБО
Разумков и Аваков не поддержали последние санкции СНБО из-за личных интересов — эксперт
Разумков и Аваков не поддержали последние санкции СНБО из-за личных интересов — эксперт
Загрузка...
Новое видео
"Стендап в Украине сейчас на хайпе": основательницы Business Stand Up Agency

Новости дня

  1. GET Business Festival разыгрывает 100 тысяч гривен на развитие малого бизнеса

  2. Украина имеет самые высокие риски засухи среди всех стран мира — исследование

  3. Билеты на фестиваль Atlas Weekend будут продавать в виде NFT на новом маркетплейсе Binance

  4. В США популярные подержанные автомобили стали стоить дороже новых

  5. Что купить и посмотреть на "Книжном Арсенале-2021": ТОП-20 новинок, дискуссий и концертов

Ивент
Пошук інвестицій, нейромаркетинг та партнерство: про що розкажуть на GET Business Festival
Пошук інвестицій, нейромаркетинг та партнерство: про що розкажуть на GET Business Festival
На фестивалі GET Business Festival розкажуть, як виростити бізнес-партнерів зі своїх співробітників, що робити бізнесам, які не можуть перейти в online, як створити нейронний зв'язок з клієнтом та багато іншого
Загрузка...