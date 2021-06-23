Нардепы из "Слуги народа" хотят запретить украинским судам отменять санкции СНБО

Украинские суды могут лишиться права приостанавливать действие санкций Совета национальной безопасности и обороны.

Такая норма заложена в законопроект №5667, который появился на сайте Верховной Рады 18 июня.

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Авторами выступили несколько народных депутатов из фракции "Слуга народа" во главе с представителем президента Украины в Конституционном суде Федором Вениславским.

"Меры обеспечения иска, применяемые судом, не могут останавливать действия специальных экономических и других ограничительных мер, применяемых решениями СНБО в соответствии с законом "О санкциях", — говорится в тексте законопроекта. Кроме того, предполагается, что обжалование в суде решений СНБО не будет останавливать применение санкций.

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Напомним, что Совет национальной безопасности и обороны в пятницу, 18 июня, ввел санкции против бизнесменов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.

"Сегодня в отношении российского бизнесмена Павла Фукса был введен полный комплект санкций... Кроме того, хотел бы добавить, что были введены санкции против Фирташа Дмитрия Васильевича. Полный пакет санкций, который наша страна может применить относительно этого господина", — заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, санкции в отношении Фукса были введены за незаконное получение лицензий на добычу полезных ископаемых и из-за ситуации с "Голден Дерриком". Санкции в отношении Фирташа были введены из-за его участия в титановом бизнесе.