Як змінився добробут українців за час війни, - опитування

Самооцінка громадянами України свого добробуту майже не змінилася після повномасштабного вторгнення РФ і тримається на приблизно однаковому рівні.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Зазначається, що частка людей, які оцінювали свій добробут як "високий", становила 22% перед повномасштабним вторгненням, потім знизилася до 16-17%, але станом на травень 2023 року повернулася до рівня 23%.

Крім того, частка людей із "середнім" добробутом у період між лютим 2022 року і травнем 2023 року була досить стабільною на рівні 35-36%.

Частка респондентів з дуже низьким рівнем фінансового становища становила 9% перед вторгнення, а станом на травень 2023 року становить 7%.

Нинішнє опитування показує, що 33% респондентів оцінюють свій добробут як "низький". Загалом в Україні 39% мають "дуже низький" або "низький" добробут. Перед вторгненням аналогічний показник становив 41%.

Крім того, гірше оцінюють своє становища жінки (45% мають "низький" або "дуже низький" достаток порівняно з 32% чоловіків.

Переважно краще своє фінансове становище оцінює молодь (18-29 років), люди з вищою освітою, чоловіки, жителі великих міст, жителі західних областей України. Водночас різниця між внутрішньо переміщеними особами та рештою українців досить несуттєва.

Як зауважують у КМІС, об'єктивно фінансова ситуація українців після повномасштабного вторгнення РФ дуже погіршилася: згідно з нещодавнім опитуванням, у 64% громадян дохід знизився, а 27% через вторгнення втратили роботу, значна кількість втратила майно та житло.

"Попри об’єктивне зниження доходів двох третин населення України самооцінки добробуту майже не змінилися, бо запити людей під час війни суттєво знизилися вони частіше задовольняються тим, що мають, і вважають, що їм вистачає на їжу чи одяг навіть за істотного зниження доходів", - коментують у КМІС.

Опитування проводили з 26 травня до 5 червня методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів серед 2 013 респондентів віком від 18 років з усіх підконтрольних уряду регіонів України.

Зауважимо, у 40% працюючих українців за час повномасштабної війни суттєво зменшився дохід. Ще 9% зазначили про незначне зниження заробітної плати.

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