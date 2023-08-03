Историческая пропасть. В Украине осталось менее 5% сторонников Сталина, а в России стало более 60% - опрос (ИНФОГРАФИКА)

В 2023 году в Украине почти не осталось тех, кто положительно относится к советскому диктатору Иосифу Сталину. В то же время, на территории страны-агрессора России его популярность только растет.

Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС.

Как отмечают социологи, до Революции Достоинства меньшинство населения Украины (23%) имели положительное отношение к Сталину. Хотя в то же время негативное отношение еще не доминировало (37%).

До 2021 года ситуация существенно не изменялась, хотя общий тренд был скорее в сторону снижения доли положительно относящихся к Сталину.

После полномасштабного вторжения общественное мнение населения кристаллизовалось – летом 2022 года 64% респондентов негативно относились к Сталину, а доля тех, кто относился положительно, составляла 5%.

"По состоянию на 2023 год 61% респондентов негативно относятся к Сталину (некоторое снижение за счет роста с 23% до 26% тех, кто относится безразлично), положительно - лишь 4%", - говорится в сообщении.

Отношение к Сталину по регионам

Во всех регионах Украины абсолютное меньшинство благосклонно относятся к Сталину (от 1% на Западе до 8% на Востоке). Кроме этого, во всех регионах доля тех, кто негативно относится к Сталину, значительно превосходит тех, кто относится к нему положительно.

В то же время, есть все-таки региональные особенности восприятия. Если на Западе и в Центре уверенное большинство негативно относятся к Сталину, то на Юге и Востоке около половины (плюс треть имеет безразличное отношение).

Как относятся к диктатору русскоязычные украинцы

Хотя среди русскоязычных жителей Украины отношение к Сталину лучше, но фактически среди всех категорий преобладает именно негативное (в частности, среди русскоязычных граждан 50% имеют негативное отношение и только 5% – положительное).

Есть ли разница в отношении к Сталину по возрасту

Среди всех возрастов большинство негативно относятся к Сталину. В то же время среди более старших граждан отношение получше, а среди более молодых больше тех, кто имеет безразличное отношение.

В России сложилась противоположная ситуация

КМИС приводит данные Левада-центра об отношении жителей России к Сталину, где стремительно росла приверженность ему и сейчас большинство имеют положительное отношение.

На территории России между 2012 и 2023 годами доля положительно воспринимающих Сталина выросла с 28% до 63%.

Даже среди российской молодежи 18-24 лет 48% положительно относятся к Сталину (и только 8% – отрицательно). Среди более старшего населения России отношение к диктатору еще лучше.

Историческая пропасть между украинцами и россиянами

Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, отношение к Сталину – яркий ценностный маркер, демонстрирующий пропасть между украинцами и россиянами.