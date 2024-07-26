Критериям членства в "Клубе белого бизнеса" сможет отвечать небольшая группа предприятий – оценка юриста

Первоочередная идея закона о "Клубе белого бизнеса": отойти от восприятия налогообложения как взаимодействия cops and robbers к началу подходов налогового инспектора как аккаунт-менеджера. Такой подход положительный и соответствует европейской практике, отметил главный юрист Львовского IT Кластера Нестор Швец в комментарии Delo.ua.

"Сокращение сроков документальных и камеральных проверок, мораторий на документальные, индивидуальные налоговые консультации, возможность увеличить до 75% квоту бронирования для членов клуба — полезные и практические опции для бизнеса", — отмечает юрист.

Однако введение таких опций исключительно для членов "Клуба белого бизнеса" определенно дискриминационно, предупреждает эксперт, ведь соответствовать установленным критериям членства сможет небольшая группа предприятий. Кроме того, сами критерии не всегда учитывают особенности бизнеса в том или ином секторе, например объем оборота или особенности построения структуры бизнеса.

"Резиденты Дія.City могут попасть в "клуб", если их уровень уплаты налогов равен или больше, чем средний показатель среди других резидентов. Однако это условие не учитывает, что резиденты могут находиться в общей системе налогообложения, а могут - на налоге на выведенный капитал. Для последних выполнить критерии будет гораздо труднее, ведь они платят в бюджет меньшие суммы из-за особенностей принципа налогообложения", - обращает внимание Нестор Швец.

Следовательно, по его словам, часть компаний, не нарушающих законодательство и добросовестно ведущих свой бизнес, могут не получить преимущества, если не выполняют хотя бы одно условие

Кроме того, статус члена "клуба" легко потерять, например, инициировав фиксацию несуществующего нарушения, что достаточно просто в соответствии с Налоговым кодексом. Выход из "клуба", в свою очередь, может создать проблемы для функционирования бизнеса, ведь есть вероятность увеличения проверок. Кроме того, закон не содержит необходимой детализации и согласования с другими актами по вопросам бронирования.

"Мы убеждены, что вместо создания "Клуба белого бизнеса" для части компаний было бы целесообразнее выравнивать условия работы для всего бизнеса, продолжать дерегуляцию, уменьшать административное давление и прозрачные налоговые механизмы", — говорит главный юрист Львовского IT Кластера.

Как принимали закон о "Клубе белого бизнеса"

Как уже писала редакция Delo.ua, 24 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о "Клубе белого бизнеса", который вводит новые условия для предпринимателей, соблюдающих налоговое законодательство на высоком уровне. Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной Рады и инициатор закона Даниил Гетманцев.

Налогоплательщики, включенные в перечень, будут получать следующие преимущества:

мораторий на документальные проверки;

сокращение сроков камеральной и документальной проверок в целях бюджетного возмещения – 5 календарных дней;

индивидуальные налоговые консультации в течение 5 календарных дней;

за налогоплательщиком закрепляется комплаенс-менеджер, с которым плательщик сможет взаимодействовать в том числе с использованием средств дистанционной связи, в том числе в режиме видеоконференции;

налогоплательщик по своему запросу в пятидневный срок имеет право получить сведения об имеющейся у контролирующего органа налоговой информации, которая может свидетельствовать о налоговых рисках в деятельности налогоплательщика, а также консультацию по устранению таких рисков.

Гетманцев подчеркнул, что государство и белый бизнес являются союзниками по борьбе с теневой экономикой и коррупцией. По его словам, закон направлен на эффективное сотрудничество в преодолении теневых схем и коррупции, подчеркнув важность общих шагов в этом процессе.

Он добавил, что закон о "клубе белого бизнеса" стремится улучшить налоговое администрирование и поддержать прозрачный бизнес в Украине, что является ключевым шагом в борьбе с теневой экономикой и коррупцией.