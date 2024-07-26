Критеріям членства у "Клубі білого бізнесу" зможе відповідати невелика група підприємств - оцінка юриста

Першочергова ідея закону про "Клуб білого бізнесу": відійти від сприйняття оподаткування як взаємодії cops and robbers до започаткування підходів податкового інспектора як аккаунт-менеджера. Такий підхід є позитивним та відповідає європейській практиці, зазначив головний юрист Львівського IT Кластера Нестор Швець в коментарі Delo.ua.

"Скорочення термінів документальних і камеральних перевірок, мораторій на документальні, індивідуальні податкові консультації, можливість збільшити до 75% квоту бронювання для членів “клубу" - корисні і практичні опції для бізнесу”, - зазначає юрист.

Проте запровадження таких опцій виключно для членів "Клубу білого бізнесу" є певним чином дискримінаційним, попереджає експерт, адже відповідати встановленим критеріям членства зможе невелика група підприємств. Крім того, самі критерії не завжди враховують особливості бізнесу в тому чи іншому секторі, як-от обсяг обороту чи особливості побудови структури бізнесу.

"Резиденти Дія.City можуть потрапити до “клубу", якщо їх рівень сплати податків дорівнює або більший, ніж середній показник серед інших резидентів. Проте ця умова не враховує, що резиденти можуть перебувати на загальній системі оподаткування, а можуть - на податку на виведений капітал. Для останніх виконати критерії буде значно важче, адже вони сплачують до бюджету менші суми через особливості принципу оподаткування”, - звертає увагу Нестор Швець.

Відтак, за його словами, частина компаній, що не порушують законодавство та сумлінно ведуть свій бізнес, можуть не отримати переваг, якщо не виконують хоча б одну умову

Крім того, статус члена "клубу" легко втратити, наприклад, ініціювавши фіксацію неіснуючого порушення, що доволі просто у відповідності до Податкового кодексу. Вихід з “клубу”, своєю чергою, може створити проблеми для функціонування бізнесу, адже є ймовірність збільшення перевірок. Крім того, закон не містить потрібної деталізації та узгодження з іншими актами стосовно питань бронювання.

"Ми переконані, що замість створення "Клубу білого бізнесу" для частини компаній було б доцільніше вирівнювати умови роботи для всього бізнесу, продовжувати дерегуляцію, зменшувати адміністративний тиск та впроваджувати прозорі податкові механізми", - говорить головний юрист Львівського IT Кластера.

Як приймали закон про "Клуб білого бізнесу"

Як вже писала редакція Delo.ua, 24 липня президент України Володимир Зеленський підписав закон про "Клуб білого бізнесу", який запроваджує нові умови для підприємців, що дотримуються податкового законодавства на високому рівні. Про це повідомив голова податкового комітету Верховної Ради та ініціатор закону Данило Гетманцев.

Платники податків, включені до переліку, отримуватимуть такі переваги:

мораторій на документальні перевірки;

скорочення строків камеральної та документальної перевірок у цілях бюджетного відшкодування – 5 календарних днів;

індивідуальні податкові консультації протягом 5 календарних днів;

за платником податків закріплюється комплаєнс-менеджер, з яким платник зможе взаємодіяти зокрема із використанням засобів дистанційного зв’язку, у тому числі у режимі відеоконференції;

платник податків на свій запит у п’ятиденний строк має право отримати відомості про наявну у контролюючого органу податкову інформацію, яка може свідчити про податкові ризики у діяльності платника податків, а також консультацію щодо усунення таких ризиків.

Гетманцев підкреслив, що держава та білий бізнес є союзниками у боротьбі з тіньовою економікою та корупцією. За його словами, закон спрямований на ефективну співпрацю у подоланні тіньових схем та корупції, підкресливши важливість спільних кроків у цьому процесі.

Він додав, що закон про "клуб білого бізнесу" має на меті покращити податкове адміністрування та підтримати прозорий бізнес в Україні, що є ключовим кроком у боротьбі з тіньовою економікою та корупцією.