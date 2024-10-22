"Клуб білого бізнесу". В Україні затвердили порядок формування переліку доброчесних платників податків

Міністерство фінансів затвердило Порядок формування та оприлюднення переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, що передбачено так званим законом про "Клуб білого бізнесу".

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

У відомстві підкреслюють, що цей порядок затвердили на виконання закону України від 18 червня 2024 року № 3813-ІХ "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей податкового адміністрування під час воєнного стану для платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства", який називають законом про "Клуб білого бізнесу".

Які переваги отримають платникам податків із переліку

Зазначається, що до переліку платників з високим рівнем дотримання законодавства буде включено юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, резидентів "Дія.Сіty", які відповідатимуть низці вимог та критеріїв з урахуванням системи оподаткування (зокрема, вимогам до рівня сплати податків, рівня нарахування заробітної плати тощо).

У Мінфіні переконані, що включення у такий перелік стане стимулом для усіх платників податків дотримуватися вимог податкового законодавства, оскільки такі платники отримуватимуть певні переваги у податковому адмініструванні на час воєнного стану:

мораторій на документальні перевірки, крім деяких видів;

скорочення строків камеральної та документальної перевірок з метою бюджетного відшкодування;

скорочення строків надання індивідуальних податкових консультацій;

за платником податків закріплюється комплаєнс-менеджер, з яким платник зможе взаємодіяти, зокрема, із використанням засобів дистанційного зв’язку, у тому числі у режимі відеоконференції.

Повідомляється, що перелік платників буде оприлюднено на офіційному вебсайті Державної податкової служби України на 15 робочий день з дня його затвердження. Формування та затвердження Переліку платників здійснюватиметься ДПС не пізніше останнього робочого дня березня, травня, серпня та листопада.

"Якщо платник податку подав повідомлення про відмову в оприлюдненні даних, ДПС може не оприлюднювати в переліку інформацію про нього", - зауважують у Мінфіні.

У відомстві додають, що платника податків буде виключено з вказаного переліку, якщо контролюючий орган виявить факт наявності громадянства держави РФ у платника податків або його учасників, кінцевих бенефіціарних власників платника податків осіб, місцем проживання яких є РФ, рішень про застосування спеціальних економічних санкцій тощо.

У Мінфіні вважають, що запровадження Порядку має позитивно вплинути на економіку країни, оскільки він заохочує підприємства до легальної діяльності, зменшує тіньову економіку і підвищує рівень надходжень до бюджету.

Особливе місце для обраних

Компанії та підприємці, які дотримуються законодавства і платять багато в держбюджет, позбавляться податкових перевірок. Втім, виконати ці умови зможуть далеко не всі платники податків, що лякає бізнес та експертів.

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев прогнозує, що до складу цього клубу увійдуть близько 5 тисяч платників податків, а увага з боку Державної податкової служби (ДПС) до них буде мінімальною.

У той же час, з боку експертів є побоювання, що до тих компаній, які не потраплять до "клубу", податківці будуть ставитись упереджено, що створить у таких платників податків проблеми та призведе до необґрунтованих перевірок та тиску. Детальніше про це читайте в матеріалі Delo.ua.