Замглавы ОПУ Смирнов не справился с судебной реформой и может лишится поста, — эскперты

Заместитель главы Офиса Президента Андрей Смирнов вскоре может лишится своей должности из-за отсутствия прогресса в судебной реформе, которую он курирует. Речь об этом идет в статье "Смирнова — в отставку? Эксперты поделились мнениями", опубликованной изданием GOLOS.UA.

"Эксперты сходятся во мнении, что Смирнов не справился и надобность его участия в процессе просто отпала — результатов нет... Смирнова брали как профи, как юриста, но навыков оказалось недостаточно для работы в верхушке государственной системы — адвокатура не госуправление, а несколько неудачных попыток на выборах отыграть роль депутата облсовета и даже нардепа — не слишком богатый опыт. В итоге спустя два года его каденции улучшений — ноль. За все время его работы так и не поступило адекватных решений по реформированию системы. И теперь все чаще звучат заявления, что назначение Смирнова изначально было ошибкой", — говорится в публикации.

Автор отмечает, что Смирнову четко ставились задачи по качественному изменению положения в украинских судах.

"Судебная система закапсулирована, закрыта — ее участники работают сами на себя, используя закон в борьбе с законом, считают эксперты. Работают на самообогащение и самоутверждение. Разобраться с "неподкупными" жрецами Фемиды уже давно призывает Запад, но до сих пор никаких подвижек не было. И это одна из проблем, которую должен был решить Смирнов, задачей которого было обеспечить реформирование системы", — говорится в публикации.

Вместе с тем, эксперты считают, что Смирнов и вовсе не был заинтересован в качественном реформировании судебной системы.

"Смотрящий за судами не только не справился, хуже — он объективно не заинтересован в введении реформы, по которой он перестает быть смотрящим. Если он уйдет, то на его место придет тот, кто будет делать то же самое. С политологической точки зрения административный орган в лице Смирнова никакой реформы не будет проводить, если она повлечет потерю власти над судебной системой. А сейчас происходит скорее имитация — они не знают, как коммерциализировать судебную реформу", — убежден руководитель социологической службы Национального института стратегических исследований при президенте Виктор Небоженко.

Автор публикации также напоминает, что Смирнов стал фигурантом уголовного производства по делу о незаконном вмешательстве в работу правоохранительных органов со стороны ОПУ.

""Хорошая" рекомендация для реформатора системы правосудия. Из более свеженького — недоумение в сети также вызвало и сотрудничество адвоката Анатолия Шария, подозреваемого в госизмене, Елены Льошенко с Офисом президента в лице Смирнова, которых неоднократно видели вместе. Но в любом случае, факт остается фактом — результатов нет и надобности в присутствии замглавы ОП тоже. Так что под заявлением с именем Андрея Смирнова вот-вот может лечь президентская подпись", — подытожил он.