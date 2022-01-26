Атака на Ахметова: генпрокурор Венедиктова лично займется двумя уголовными делами

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова вошла в группу прокуроров, которая занимается двумя уголовными производствами, касающимися "владельца нескольких известных телеканалов, угольных предприятий, предприятий в сфере энергетики", сообщает "Интерфакс-Украина".

На вопрос журналистов, чем завершился аудит 200 уголовных производств, в которых фигурирует бизнес Рината Ахметова, генпрокурор ответила: "Все эти дела на изучении с того времени".

"Понимая, как работает правоохранительная система, генпрокурору надо было сказать, мол, коллеги, что мы знаем количество дел, мы знаем, что там что-то может происходить, будьте добры, не сделайте "супермаркет" за то время, пока меня не будет в Украине, и чтобы я вернулась и сделала определенный аудит. И я вернулась и сделала. В двух делах вошла в группу прокуроров, остальные еще на изучении", — сказала Венедиктова, упомянув, что надолго уезжала в США.

В декабря 2021 года, комментируя дела против Ахметова, генпрокурор пообещала, что "большой бизнес в рамках политики и собственных СМИ будет уважать закон".

Напомним, во время пресс-марафона 26 ноября 2021 года президент Владимир Зеленский заявил, что располагает информацией о подготовке государственного переворота окружением Рината Ахметова. По его словам, бизнесмена в эту историю втягивают близкое окружение и представители России. В ответ Ахметов назвал эту информацию ложью и заявил, что его возмутили такие обвинения.

По данным СМИ, 21 ноября 2021 года Ахметов посетил день рождения телеведущего Савика Шустера, на котором провел переговоры с потенциальным кандидатом в президенты Украины. На этом мероприятии присутствовали многие оппозиционные политики и медиаперсоны.

После того, как заявленный Зеленским срок гипотетического переворота прошел, глава государства заявил, что люди, которых он имел в виду, вероятно, "немного изменили свои планы", однако "глобально они не изменились".