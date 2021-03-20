Экономика вчера, 13:35

Зеленский анонсировал введение экономических паспортов с деньгами за использование недр

После достижения совершеннолетия украинцы смогут эти деньги потратить на получение высшего образования в стране

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента Владимир Зеленский. Фото: Офис президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский пообещал, что вскоре на персональном счете каждого несовершеннолетнего украинца будут накапливаться деньги за пользование и добычу недр страны.

Об этом следует из видеообращения главы государства.

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"Хочу сообщить, что вскоре мы предложим механизм для воплощения в жизнь одного из моих предвыборных обещаний, а именно об экономическом паспорте украинца. По нему все дети, рожденные в Украине, к моменту наступления 18 лет смогут получить деньги от использования и добычи недр Украины, которые будут накапливаться на их персональном депозитном счете в банке. И после достижения совершеннолетия смогут быть потрачены ими на получение высшего образования", — говорится в сообщении.

При этом президент уточнил, что высшее образование за эти деньги дети должны получать именно в Украине.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) рекомендует президенту Владимиру Зеленскому ввести санкции в отношении 19 компаний, которые используют украинские недра.

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"Принято решение по санкциям в сфере недропользования в отношении компаний "Геоконнект", "Глобал Геоинвест", "Транссетгео", "Геопост", "Геовертикаль", "Геотаргет", "Надрапрайд", "Геофорс", "Геостенс", "Надравестгруп", "Бэст ойл компании", "Надрапростир", "Инфогеотренд", "Эйджин марка, "Экогазальянс", "Эпивал энерджи", "Юнолит Ойл", "Профиннафт", "Бэстгеотек". В отношении этих 19 компаний применен максимальный вид санкций, которые может применить наша страна, применить Совет национальной безопасности и обороны нашей страны", — заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Он добавил, что также будет проведен аудит всех разрешений на недропользование, выданных с 1994 года.

Кроме того, по рекомендации СНБО будут введены санкции против двух юридических лиц из Гонконга, являющихся акционерами "Донецкоблгаза".

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