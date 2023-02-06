США планують запровадити 200% мито на російський алюміній – Bloomberg

Сполучені Штати Америки готуються до 12 лютого запровадити 200% мито на алюміній російського виробництва.

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Про це повідомило агентство Bloomberg News з посиланням на власні джерела.

Таким чином Вашингтон намагається посилити тиск на Москву через вторгнення РФ в Україну. Ще одна причина в тому, що Росія відправила свій алюміній на американський ринок за ціною нижче собівартості, завдавши шкоди компаніям, якій працюють в цій ніші.

До вторгнення Росії в Україну російський імпорт традиційно становив 10% від загального імпорту алюмінію в США, зараз частка впала до 3%. Показник падав майже до нуля у жовтні 2022 року, коли з'явилася інформація, що Білий дім розглядає повну заборону на імпорт російського алюмінію.

Нагадаємо, що через вторгнення РФ в Україну потужності металургійного комбінату "АрселорМіттал Кривий Ріг" впродовж 2022 року були завантажені не більше ніж на 20-25%. В результаті рівень виробництва компанії впав у 5 разів.

За підрахунками "Укрметалургпрому", за підсумками 2022 року обсяги виробництва в металургійній галузі України скоротилися на 85% в порівнянні з показником 2021-го.

Джерело фото: ua.depositphotos.com