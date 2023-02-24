Самые богатые люди России за год войны потеряли 67 млрд долларов, – Bloomberg

За год полномасштабной войны РФ против Украины 23 богатейших россияна потеряли 20% их общего состояния. Об этом сообщает Bloomberg.

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Издание проанализировало состояние россиян, которые по состоянию на 23 февраля 2022 года входили в топ-500 самых богатых людей мира. В общей сложности они имели 339 миллиардов долларов, однако в течение года войны потеряли 67 млрд долларов. Как отмечают журналисты, это 20-процентное падение — более чем в четыре раза выше, чем у остальных входящих в список Bloomberg Billionaires Index.

Больше всего состояния, 6,7 млрд долларов, за год потерял Алексей Мордашов - основной владелец "Северстали", которая является одним из крупнейших сталепроизводителей в России. Теперь у него 19,8 млрд долларов, однако он сохраняет за собой четвертое место в списке самых богатых людей РФ.

Второй по величине падения – металлургический магнат Владимир Лисин, являющийся председателем правления ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат". За год войны он потерял 5,8 млрд долларов и таким образом его состояние сократилось до 20,5 млрд долларов.

Тройку миллиардеров с самыми большими потерями замыкает олигарх Роман Абрамович. Его состояние уменьшилось на 5,6 млрд долларов — до 7,8 млрд долларов.

Так выглядит изменение состояния богатейших россиян за год полномасштабной войны в Украине. Фото: скриншот / bloomberg.com

В свою очередь Андрей Гурьев, основатель ПАО "ФосАгро" – одного из крупнейших производителей фосфорных удобрений в Европе, с начала полномасштабной войны разбогател на 2,1 млрд долларов благодаря скачку курса акций компании. Его семья является самым крупным акционером фирмы.

Bloomberg отмечает, что санкции США, Великобритании и Европейского Союза против России имели ограниченный долгосрочный эффект. Совокупный капитал российских миллиардеров достиг самого низкого уровня 9 марта 2022 года, тогда их состояние снизилось на 92 млрд долларов – до 248 млрд долларов.

Напомним, что финансовый ущерб в год начала полномасштабной войны в Украине понесли не только российские миллиардеры. Всего в 2022 году 500 самых богатых людей мира по версии Bloomberg потеряли 1,4 трлн долларов состояния.