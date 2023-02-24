США вводять 200%-не мито на алюміній з Росії

США вводять починаючи з 10 березня анонсоване 200-відсоткове імпортне мито на алюмінієві вироби, вироблені в Росії. Як повідомляється на сайті Білого дому, таке рішення ухвалив президент Джозеф Байден.

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Крім того, з 10 квітня таке мито буде поширене на алюмінієві товари, в яких є хоч скільки-небудь алюмінію з РФ. Зазначається, рішення прийняте з метою подальшого скорочення імпорту алюмінієвих виробів у США та збільшення завантаження внутрішніх потужностей, яке залишається значно нижчим від цільового рівня, рекомендованого ще у 2018 році.

Вказано, що два з п'яти алюмінієвих заводів, що залишилися, в США нині перебувають під загрозою закриття через високий рівень імпорту алюмінію і високих цін на енергоносії.

При цьому Росія залишається п'ятим за величиною джерелом імпорту алюмінію в США, причому такий імпорт збільшився як 2021, так і 2022 року. Зокрема, наголошено, що у березні-липні 2022 року цей показник зріс на 53%.

Загалом зазначено, що російська алюмінієва промисловість вкрай орієнтована на експорт, і РФ була найбільшим експортером необробленого алюмінію в 2021 році. Внутрішнє ж споживання алюмінію в РФ становило лише 22% від виробництва у 2021 та 2022 роках.

Байден нагадує, що ще у звіті Міністерства торгівлі США від січня 2018 року президенту рекомендувалося розглянути питання щодо застосування більш високих мит до низки країн, серед яких була Росія.

"Я визнаю, що занепокоєння щодо імпорту алюмінію з Росії та його впливу на нашу національну безпеку поділяють й інші країни, і що нам необхідно працювати разом з нашими партнерами для забезпечення того, щоб викривлення світового ринку, спричинені виробами з російського алюмінію, не впливали на наші ринки і не загрожували нашій національній безпеці", - зазначив він.

У цьому контексті американський президент заявив, що згадане мито на продукцію, в якому є російський алюміній, не буде застосовуватися до товарів з країн, які також введуть мито у розмірі 200% або більше на свій імпорт алюмінієвих виробів, вироблених у Росії.

Крім того, повідомляється, що Байден вирішив підвищити мито на імпорт низки товарів з Росії, який дозволявся після ухвалення у квітні 2022 року закону про зупинення нормальних торговельних відносин з Росією та Білоруссю, до 35%.

Джерело фото: ua.depositphotos.com