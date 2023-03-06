Министры обороны ЕС встретятся 8 марта, чтобы обсудить совместную закупку боеприпасов для Украины

Министры обороны стран ЕС намерены встретиться в среду 8 марта в Стокгольме, чтобы прийти к согласию относительно совместной закупки 155-мм боеприпасов для Украины. Об этом пишет Reuters.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

"На этой неделе министры обороны ЕС обсудят планы ускорить поставки 155 мм боеприпасов в Украину, которая требует больше таких артиллерийских снарядов для борьбы с российским вторжением, а также совместному заказу большего количества боеприпасов", - пишет издание.

Ханно Певуркур, министр обороны Эстонии сообщил изданию, что, по его мнению, министры достигнут "политического консенсуса" по совместным закупкам, когда они встретятся в Стокгольме в среду(8 марта).

При этом Певуркур отметил, что ключевые вопросы все еще обсуждаются, например, как платить за совместные покупки. Певец настаивал на том, что члены ЕС не могут рассчитывать на средства, уже выделяемые на военную помощь в Украине.

Министр также предупредил, что совместные закупки не должны углубляться в борьбе между телами ЕС. В последние дни за эту концепцию боролись разные части бюрократии ЕС. Если проект будет внедрен, это станет важным шагом к интеграции в ЕС, поскольку закупки обороны в значительной степени являлись прерогативой правительств отдельных стран-членов блока.

Совместные закупки являются частью трехстороннего плана учреждения ЕС, о котором будут говорить министры Стокгольма.

Первый шаг будет стимулировать ЕС немедленно передать Киеву больше боеприпасов из собственных резервов, предлагая более высокую ставку возмещения от фонда Европейского фонда мира, финансирующего военную помощь Украине.

Вторая часть плана предусматривает ускоренную процедуру заключения договоров с производителями 155-мм боеприпасов в ЕС и Норвегии.

Напомним, Страны Европейского Союза уже закупили боеприпасы и планируют передать их на нужды ВСУ в ближайшие недели.

В Европейском союзе прорабатывают инициативу с тремя параллельными треками, направленную на продолжение поставок Украине боеприпасов. В частности, планируют пожертвовать ВСУ имеющиеся запасы калибра 155 мм, но без ущерба европейским государствам.