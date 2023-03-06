Міністри оборони ЄС зустрінуться 8 березня щоб обговорити спільну закупівлю боєприпасів для України

Міністри оборони країн ЄС мають намір зустрітися в середу 8 березня в Стокгольмі, щоб дійти згоди стосовно спільної закупівлі 155-мм боєприпасів для України. Про це пише Reuters.

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"На цьому тижні міністри оборони ЄС обговорять плани прискорити постачання 155 мм боєприпасів до України, яка просить більше таких артилерійських снарядів для боротьби з російським вторгненням, а також спільному замовленню більшої кількості боєприпасів", - пише видання.

Ханно Певуркур, міністр оборони Естонії повідомив виданню, що, на його думку, міністри досягнуть "політичного консенсусу" щодо спільних закупівель, коли вони зустрінуться в Стокгольмі в середу(8 березня).

Разом з цим Певуркур зазначив, що ключові питання все ще обговорюються, наприклад, як платити за спільні покупки. Співак наполягав на тому, що члени ЄС не можуть розраховувати на кошти, які вже виділяються на військову допомогу в Україні.

Міністр також попередив, що спільні закупівлі не повинні заглиблюватися в боротьбі між тілами ЄС. Останніми днями за цю концепцію боролися різні частини бюрократії ЄС. Якщо проект буде впроваджений, це стане важливим кроком до інтеграції в ЄС, оскільки закупівлі оборони значною мірою були прерогативою урядів окремих країн-членів блоку.

Спільні закупівлі є частиною тристороннього плану установи ЄС, про який будуть говорити міністри в Стокгольмі.

Перший крок буде стимулювати ЄС негайно передати Києву більше боєприпасів з власних резервів, пропонуючи вищу ставку відшкодування від фонду Європейського фонду миру, котрий фінансує військову допомогу Україні.

Друга частина плану передбачає прискорену процедуру підписання договорів з виробниками 155-мм боєприпасів в ЄС та Норвегії.

Нагадаємо, Країни Європейського Союзу вже закупили боєприпаси і планують передати їх на потреби ЗСУ найближчими тижнями.

В Європейському союзі опрацьовують ініціативу з трьома паралельними треками, спрямовану на продовження поставок Україні боєприпасів. Зокрема, планують пожертвувати ЗСУ наявні запаси калібру 155 мм, але без збитків для європейських держав.