Украина прекратит приграничное сотрудничество с РФ и Белорусью

Правительство одобрило проект Указа Президента Украины о прекращении пограничного сотрудничества Украины с Россией и Белорусью.

Об этом сообщает "Правительственный портал".

Отмечается, что данное решение предусматривает согласование проекта Указа Президента Украины о прекращении действия Соглашения между Украиной и РФ о сотрудничестве и взаимодействии по пограничным вопросам и выходе Украины из Меморандума о сотрудничестве в охране государственных границ Республики Беларусь, РФ и Украины.

"Прекращение действия международных договоров Украины происходит в соответствии с положениями Венской конвенции о праве международных договоров и Законом Украины "О международных договорах Украины", в связи с коренным изменением обстоятельств и систематическим невыполнением РФ и РБ своих международных обязательств в отношениях с Украиной", – говорится в сообщении.

"Принятие такого указа позволит украинской стороне выполнить внутригосударственные процедуры, необходимые для прекращения действия этого соглашения и меморандума", - отметил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Напомним, Кабинет министров Украины недавно принял решение о безотлагательном строительстве фортификационных сооружений для нужд обороны в отдельных областях.

Кроме того, Украина строит стену на границе с Беларусью в Волынской области, а также работы ведутся в Житомирской области.

Все 229 километров границы с республикой Беларусь укрепляются настолько, чтобы российские войска не смогли пройти вглубь Украины.