Литва хоче відсудити у Білорусі 120 мільйонів євро: у чому причина

Литва має намір відсудити у Білорусі 120 мільйонів євро через Міжнародний суд ООН як компенсацію за кризу з нелегальними мігрантами.

Про це повідомила міністр юстиції Литви Евеліна Добровольська, пише литовське видання LRT.

"Литва вимагатиме компенсації.Збиток, який ми зазнали не тільки через утримання мігрантів, але й через посилення нашого контролю на кордоні, побудові додаткової інфраструктури, якої у нас не було. За попередніми підрахунками, це не менше 120 мільйонів.євро", - заявила Добровольська.

Вона підкреслила, що більш точні збитки ще підраховуються.

Порушення судової справи проти Білорусі щодо в'їзду в країну нелегальних мігрантів затвердив Кабінет міністрів Литви 6 квітня.

За словами міністра, МЗС надішле Білорусі ноту з пропозицією врегулювати суперечку в арбітражі. На цей процес заплановано півроку.

Якщо не вдасться досягти згоди в такому форматі, справу буде передано до Міжнародного суду ООН.

"Зібрано достатньо доказів, щоб ми могли стверджувати, що білоруський режим протягом двох років не тільки цілеспрямовано штовхає людей на територію Литви, а й ініціює дії, за допомогою яких мігранти могли б потрапити на територію Литви", - сказала Добровольська.

Литва стверджує, що Білорусь порушила Протокол про незаконне ввезення мігрантів по суші, морю і повітрю, який доповнює Конвенцію ООН проти транснаціональної організованої злочинності.

Скільки може тривати судова суперечка з Білоруссю, Добровольська не уточнила.

"Дуже важливо, щоб міжнародне право не захищало агресора – того, хто його порушує", – підкреслила міністр.

Нагадаємо, у 2021 році на кордон Білорусії з Латвією, Литвою та Польщею почали стікатися мігранти з країн Близького Сходу. У листопаді міграційна криза загострилася, натовп мігрантів намагався прорвати кордон штурмом. Литовська влада вважала те, що відбувається гібридною атакою з боку Мінська.

Нагадаємо, 4 квітня Сейм Литви ухвалив рішення про припинення видачі нових віз громадянам Росії та Білорусі.