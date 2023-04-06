Литва хочет отсудить у Беларуси 120 миллионов евро: в чем причина

Литва намерена отсудить у Беларуси 120 миллионов евро через Международный суд ООН в качестве компенсации за кризис с нелегальными мигрантами.

Об этом сообщила министр юстиции Литвы Эвелина Добровольская, пишет литовское издание LRT.

"Литва потребует компенсации. Ущерб, который мы понесли не только из-за содержания мигрантов, но и из-за усиления нашего контроля на границе, построения дополнительной инфраструктуры, которой у нас не было. По предварительным подсчетам, это не менее 120 миллионов.евро", - заявила Добровольская.

Она подчеркнула, что более точные убытки еще подсчитываются.

Возбуждение судебного дела против Беларуси по въезду в страну нелегальных мигрантов утвердил Кабинет министров Литвы 6 апреля.

По словам министра, МИД направит Беларуси ноту с предложением урегулировать спор в арбитраже. На этот процесс запланировано полгода.

Если не удастся добиться согласия в таком формате, дело будет передано в Международный суд ООН.

"Собрано достаточно доказательств, чтобы мы могли утверждать, что белорусский режим в течение двух лет не только целенаправленно толкает людей на территорию Литвы, но и инициирует действия, посредством которых мигранты могли бы попасть на территорию Литвы", - сказала Добровольская.

Литва утверждает, что Беларусь нарушила Протокол о незаконном ввозе мигрантов по суше, морю и воздуху, который дополняет Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности.

Сколько может занять судебный спор с Беларусью, Добровольская не уточнила.

"Очень важно, чтобы международное право не защищало агрессора – того, кто его нарушает", – подчеркнула министр.

Напомним, в 2021 году на границу Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей начали стекаться мигранты из стран Ближнего Востока. В ноябре миграционный кризис обострился, толпа мигрантов пыталась прорвать границу штурмом. Литовские власти считали происходящее гибридной атакой со стороны Минска.

Напомним, 4 апреля Сейм Литвыпринял решение о прекращении выдачи новых виз гражданам России и Белоруссии.