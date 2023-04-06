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Литва хочет отсудить у Беларуси 120 миллионов евро: в чем причина
Литва намерена отсудить у Беларуси 120 миллионов евро через Международный суд ООН в качестве компенсации за кризис с нелегальными мигрантами.
Об этом сообщила министр юстиции Литвы Эвелина Добровольская, пишет литовское издание LRT.
"Литва потребует компенсации. Ущерб, который мы понесли не только из-за содержания мигрантов, но и из-за усиления нашего контроля на границе, построения дополнительной инфраструктуры, которой у нас не было. По предварительным подсчетам, это не менее 120 миллионов.евро", - заявила Добровольская.
Она подчеркнула, что более точные убытки еще подсчитываются.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Возбуждение судебного дела против Беларуси по въезду в страну нелегальных мигрантов утвердил Кабинет министров Литвы 6 апреля.
По словам министра, МИД направит Беларуси ноту с предложением урегулировать спор в арбитраже. На этот процесс запланировано полгода.
Если не удастся добиться согласия в таком формате, дело будет передано в Международный суд ООН.
"Собрано достаточно доказательств, чтобы мы могли утверждать, что белорусский режим в течение двух лет не только целенаправленно толкает людей на территорию Литвы, но и инициирует действия, посредством которых мигранты могли бы попасть на территорию Литвы", - сказала Добровольская.
Литва утверждает, что Беларусь нарушила Протокол о незаконном ввозе мигрантов по суше, морю и воздуху, который дополняет Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности.
Сколько может занять судебный спор с Беларусью, Добровольская не уточнила.
"Очень важно, чтобы международное право не защищало агрессора – того, кто его нарушает", – подчеркнула министр.
Напомним, в 2021 году на границу Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей начали стекаться мигранты из стран Ближнего Востока. В ноябре миграционный кризис обострился, толпа мигрантов пыталась прорвать границу штурмом. Литовские власти считали происходящее гибридной атакой со стороны Минска.
Напомним, 4 апреля Сейм Литвыпринял решение о прекращении выдачи новых виз гражданам России и Белоруссии.