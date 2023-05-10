Декоммунизация: Польша официально переименовала Калининград и Калининградскую область

В Польше официально утвердили и изменили названия города Калининград и Калининградской области на польское название Крулевец.

Об этом сообщает польское издание Rzeczpospolita.

Отмечается, что такое решение было принято Комиссией по стандартизации географических наименований за пределами Польши. Оно вступило в силу 9 мая.

Теперь для города с русским названием Калининград рекомендуют употреблять только польское название Крулевец. Для административной единицы, в которой расположен город, рекомендуют польское название Крулевецкая область, а не Калининградская.

"Город, который сейчас имеет российское название Калининград, известен в Польше под своим традиционным названием Крулевец. Нынешнее российское название искусственное и не связано ни с городом, ни с областью", - говорится в сообщении комиссии.

Там добавляют, что события, связанные с вторжением страны-агрессора РФ в Украину, навязыванием так называемого русского мира и информационной войной, заставляют Польшу пересмотреть вопросы некоторых географических названий.

"Факт присвоения большому городу вблизи польских границ имени Калинина, преступника, причастного к массовому убийству поляков во время Катынского расстрела, носит в Польше эмоциональный, негативный характер", - подчеркнули в комиссии.

Отметим, Калининград расположен между членами ЕС и НАТО Польшей и Литвой. Анклав, где находится штаб российского Балтийского флота, был захвачен Красной Армией у нацистской Германии в апреле 1945 г. и передан Советскому Союзу после Второй мировой войны.

Напомним, на границе с Калининградской областью Российской Федерации для лучшего контроля за ситуацией Польша начала строительство электронного барьера. Работы планируют завершить осенью этого года.