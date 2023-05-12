Слідом за Польщею - у Литві пропонують перейменувати Калінінградську область

Депутати Сейму Литви звернулися до Державної комісії з литовської мови з пропозицією перейменувати російський Калінінград і область. Про це повідомило M.Kauno.

Депутати литовського Сейму пропонують називати Калінінград Каралючюс.

На думку законотворців, нинішня назва належить до російського наративу і виникла під час агресивних дій Радянського Союзу під час Другої світової війни.

“Область Радянського Союзу була названа на честь старого революціонера-більшовика Михайла Калініна. Після смерті Калініна навіть кілька міст були перейменовані на його честь. Один із них - тоді Кенігсберг, нині Калінінград – зберіг цю назву досі”, - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, Калінінградська область, яка віддалена від іншої частини Росії, межує з Польщею на півдні, Литвою — на півночі і сході. На заході область омивається водами Балтійського моря.

На думку парламентаріїв, в умовах війни в Україні необхідно переглянути назви, відмовитися від використання чужих для литовської мови назв.

Нагадаємо, у травні у Польщі офіційно затвердили та змінили назви міста Калініград та Калінінградської області на польську назву Крулевець.

Відтепер для міста з російською назвою Калінінград рекомендують уживати лише польську назву Крулевець. Для адміністративної одиниці, в якій розташоване місто, рекомендують польську назву Крулевецька область, а не Калінінградська.

Представники влади пояснили, що події, пов'язані з вторгненням Росії в Україну, нав'язуванням так званого "русского мира" та інформаційна війна, змушують Польщу переглянути питання деяких географічних назв.

На кордоні з Калінінградською областю Російської Федерації для кращого контролю за ситуацією Польща розпочала будівництво електронного бар'єра. Роботи планують завершити восени цього року.