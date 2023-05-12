Следом за Польшей – в Литве предлагают переименовать Калининградскую область

Депутаты Сейма Литвы обратились в Государственную комиссию по литовскому языку с предложением переименовать российский Калининград и область. Об этом сообщило M.Kauno.

Депутаты литовского Сейма предлагают называть Калининград Каралючюс.

По мнению законодателей, нынешнее название относится к российскому нарративу и возникло во время агрессивных действий Советского Союза во время Второй мировой войны.

"Область Советского Союза была названа в честь старого революционера-большевика Михаила Калинина. После смерти Калинина даже несколько городов были переименованы в его честь. Один из них – тогда Кенигсберг, ныне Калининград – сохранил это название до сих пор”, - говорится в сообщении.

Отметим, Калининградская область, удаленная от другой части России, граничит с Польшей на юге, Литвой — на севере и востоке. На западе область омывается водами Балтийского моря.

По мнению парламентариев, в условиях войны в Украине необходимо пересмотреть названия, отказаться от использования чужих для литовского языка названий.

Напомним, в мае в Польше официально утвердили и сменили названия города Калининград и Калининградской области на польское название Крулевец.

Теперь для города с русским названием Калининград рекомендуют употреблять только польское название Крулевец. Для административной единицы, в которой расположен город, рекомендуют польское название Крулевецкая область, а не Калининградская.

Представители власти объяснили, что события, связанные с вторжением России в Украину, навязыванием так называемого "русского мира" и информационной войной, заставляют Польшу пересмотреть вопросы некоторых географических названий.

На границе с Калининградской областью Российской Федерации для лучшего контроля над ситуацией Польша начала строительство электронного барьера. Работы планируют завершить осенью этого года.