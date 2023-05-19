В Литве хотят переименовать Россию на Московию

Раймундас Лопата, глава Комитета будущего в Сейме Литвы инициировал дискуссию о возможном переименовании России в "Московию".

Об этом сообщает издание Verslo Zinios.

По мнению литовского депутата, лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин подпитывает начатую им войну в Украине искаженной и фальшивой историей, поэтому в Литве стоит задать вопрос, не воспринимается ли искаженная историческая роль России, как и само название страны.

"Мы называем Россию Россией, потому что она сама себя так называет. С учетом исторического контекста Великого княжества Литовского мы будем искать более приемлемую и точную оценку исторической роли страны для Литвы и Запада, чем укорененный в западном сознании великороссийский нарратив. Соответственно, мы уточним, как лучше называть страну, которую мы традиционно называем Россией: следует ли ее называть Россией, Московией, или как-то иначе", - отметил Лопата.

По его словам, литовские политики будут искать решения, опираясь на мнения историка Альфреда Бумблаускаса, которые он представит Сейму в своем докладе "Россия и Московия: 5 фактов лжи и недомолвок".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассмотрел электронную петицию, предлагающую официально переименовать название страны-агрессора "России" на "Московию" с соответствующей заменой терминов "российский" на "московский", "Российская Федерация" на "Московская Федерация".

По мнению Зеленского, поднятый в петиции вопрос требует тщательной проработки как в плоскости историко-культурного контекста, так и учитывая возможные международно-правовые последствия.

С этих же позиций об "историческом и украденном" названии России в конце 2022 года выступил и постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица. В открытом им голосовании о переименовании России в Московию в Twitter 98% пользователей такое предложение поддержали.