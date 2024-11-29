Аграрії намолотили вже понад 73 млн т зернових та олійних: які регіони лідирують за збором та урожайністю

Станом на 29 листопада в Україні намолочено 73,6 млн тонн нового врожаю зернових та олійних культур, який зібраний на площі 19,5 млн га. Загалом зібрано 53,9 млн тонн зернових та майже 19,7 млн тонн олійних. Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.

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Зокрема:

• пшениці – обмолочено 4,9 млн га (або 100 %), намолочено 22,4 млн тонн;

• ячменю – обмолочено 1,4 млн га (або 100 %), намолочено 5,6 млн тонн;

• гороху – обмолочено 212,3 тис. га (або 100 %), намолочено 469 тис. тонн;

• кукурудзи – обмолочено 3,8 млн га (або 96 %), намолочено 24, 2 млн тонн;

• проса – обмолочено 88,2 тис. га (або 97 %), намолочено 161,3 тис. тонн;

• гречки – обмолочено 88,1 тис. га (або 99 %), намолочено 131,7 тис. тонн;

• соняшнику – обмолочено 4,9 млн га (або 97 %), намолочено 10,2 млн тонн насіння;

• сої – обмолочено 2,6 млн га (або 99 %), намолочено 6 млн тонн насіння;

• ріпаку – обмолочено 1,2 млн га (або 100 %), намолочено 3,5 млн тонн насіння.

Які області лідирують

За валовим збором зернових лідирують аграрії Одещини – 4,6 млн тонн, Чернігівщини – 4,5 млн тонн та Полтавщини – 4,2 млн тонн. За урожайністю перші позиції займають фермери Хмельниччини з показником 77,4 ц/га, Чернігівщини – 70 ц/га та Тернопільщини – 68,7 ц/га.

Аграрії завершують збирання цукрових буряків, які викопані на площі 253,4 тис. га, або 98 %. Накопано 12,1 млн тонн солодких коренів.

Нагадаємо, в Україні прогнозують значне зростання цін на гречку. Цьогоріч в Україні закупівельні ціни на гречку зросли майже в два рази – до 15 тис. грн/т.