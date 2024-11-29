Аграрии намолотили уже более 73 млн т зерновых и масличных: какие регионы лидируют по сбору и урожайности

По состоянию на 29 ноября в Украине намолочено 73,6 млн тонн нового урожая зерновых и масличных культур, собранного на площади 19,5 млн га. В общей сложности собрано 53,9 млн тонн зерновых и почти 19,7 млн ​​тонн масличных. Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

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В частности:

• пшеницы – обмолочено 4,9 млн га (или 100%), намолочено 22,4 млн тонн

• ячменя – обмолочено 1,4 млн га (или 100%), намолочено 5,6 млн тонн;

• гороха – обмолочено 212,3 тыс. га (или 100%), намолочено 469 тыс. тонн;

• кукурузы – обмолочено 3,8 млн га (или 96%), намолочено 24,2 млн тонн;

• проса – обмолочено 88,2 тыс. га (или 97%), намолочено 161,3 тыс. тонн;

• гречихи – обмолочено 88,1 тыс. га (или 99%), намолочено 131,7 тыс. тонн;

• подсолнечника – обмолочено 4,9 млн га (или 97 %), намолочено 10,2 млн тонн семян;

• сои – обмолочено 2,6 млн га (или 99%), намолочено 6 млн тонн семян;

• рапса – обмолочено 1,2 млн га (или 100%), намолочено 3,5 млн тонн семян.

Какие области лидируют

По валовому сбору зерновых лидируют аграрии Одесщины – 4,6 млн тонн, Черниговщины – 4,5 млн тонн и Полтавщины – 4,2 млн тонн. По урожайности первые позиции занимают фермеры Хмельницкой области с показателем 77,4 ц/га, Черниговщины – 70 ц/га и Тернопольщины – 68,7 ц/га.

Аграрии завершают уборку сахарной свеклы, которая выкопана на площади 253,4 тыс. га или 98%. Накопано 12,1 млн тонн сладких корней.

Напомним, в Украине прогнозируют значительный рост цен на гречку. В этом году в Украине закупочные цены на гречку выросли почти в два раза – до 15 тыс. грн/т.