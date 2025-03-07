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Ущерб энергетическому сектору Украины от атак РФ превысил $20 млрд

Ущерб энергетическому сектору Украины от атак РФ превысил $20 млрд
Прямой ущерб в энергосекторе почти удвоился.

Согласно последним данным, к концу 2024 года ущерб, нанесенный энергетическому сектору Украины в результате атак со стороны Российской Федерации, превысил отметку в $20 млрд.

Об этом сообщил Валерий Безус, вице-президент Energy Club и глава Госэнергоэффективности (2021-2023), ссылаясь на "Четвертую скорую оценку причиненного ущерба и потребностей на восстановление Украины" (RDNA4), информирует Интерфакс-Украина.

Что известно об убытках

Недавно была завершена разработка четвертого отчета по оценке повреждений и потребностей в восстановлении экономики Украины под эгидой Всемирного банка. В рамках этого отчета была проделана значительная работа по обновлению данных по энергетическому сектору.

По оценкам экспертной группы, работавшей над отчетом, на конец 2024 года прямые убытки в энергосекторе почти удвоились, достигнув суммы более $20 млрд, подчеркнул он.

Наибольший прирост ущерба от повреждений наблюдается именно в электроэнергетике, хотя, как отметил Безус, повреждения затрагивают все сегменты энергосектора.

Он также подчеркнул, что для полноценного восстановления энергетической инфраструктуры, согласно RDNA4, необходимо около $70 млрд.

"Невозможно поднять такую сумму не только за месяцы, но и за годы. Но качественная подготовка к восстановлению и приоритизация закладывают основу для дальнейшей устойчивости энергосектора", — подытожил он.

Атака по Украине 7 марта

РФ в пятницу утром, 7 марта, в очередной раз нанесла массированный удар по энергетической и газовой инфраструктуре в разных регионах Украины.   Как сообщают мониторинговые каналы, РФ применила баллистические, крылатые Х-101 и Калибр, авиационные управляемые ракеты и БПЛА по критической инфраструктуре.

Больше всего досталось Полтавской, Сумской и Тернопольской областям. В Миргороде раздалось более десяти взрывов.  

Как сообщил глава "Нафтогаза" Роман Чумак, повреждены производственные мощности компании, обеспечивающие добычу газа. К счастью, обошлось без пострадавших. Это уже семнадцатая комбинированная атака на объекты газотранспортной инфраструктуры "Нафтогаза".

Автор:
Ольга Опенько