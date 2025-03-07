Збитки енергетичного сектору України від атак РФ перевищили $20 млрд

Згідно з останніми даними, до кінця 2024 року збитки, завдані енергетичному сектору України внаслідок атак з боку Російської Федерації, перевищили відмітку у $20 млрд.

Про це повідомив Валерій Безус, віцепрезидент Energy Club та голова Держенергоефективності (2021-2023), посилаючись на "Четверту швидку оцінку завданої шкоди та потреб на відновлення України" (RDNA4), інформує Інтерфакс-Україна.

Що відомо про збитки

Нещодавно було завершено розробку четвертого звіту з оцінки пошкоджень та потреб у відновленні економіки України під егідою Світового банку. В рамках цього звіту була проведена значна робота з оновлення даних по енергетичному сектору.

За оцінками експертної групи, яка працювала над звітом, на кінець 2024 року прямі збитки в енергосекторі майже подвоїлися, досягнувши суми понад $20 млрд, наголосив він.

Найбільший приріст збитків від пошкоджень спостерігається саме в електроенергетиці, хоча, як зазначив Безус, пошкодження торкаються всіх сегментів енергосектору.

Він також підкреслив, що для повноцінного відновлення енергетичної інфраструктури, згідно з RDNA4, необхідно майже $70 млрд.

"Неможливо підняти таку суму не те що за місяці, а й за роки. Але якісна підготовка до відновлення та пріоритизація закладають основу для подальшої стійкості енергосектору", – підсумував він.

Атака по Україні 7 березня

РФ у п'ятницю зранку, 7 березня, вкотре завдала масованого удару по енергетичній та газовій інфраструктурі в різних регіонах України. Як повідомляють моніторингові канали, РФ застосувала балістичні, крилаті Х-101 та Калібр, авіаційні керовані ракети та БПЛА по критичній інфраструктурі.

Найбільше дісталося Полтавській, Сумській та Тернопільській областям. У Миргороді пролунало понад десять вибухів.

Як повідомив очільник "Нафтогазу" Роман Чумак, пошкоджені виробничі потужності компанії, що забезпечують видобуток газу. На щастя, обійшлося без постраждалих. Це вже сімнадцята комбінована атака на обʼєкти газотранспортної інфраструктури "Нафтогазу".